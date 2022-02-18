Укр

В Донецке взорвали машину топ-главаря боевиков: новые видео

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Специалисты ищут взрывчатку и в соседних авто
Специалисты ищут взрывчатку и в соседних авто

На месте взрыва никто не пострадал

В оккупированном Донецке, где проходит эвакуация гражданского населения, взорвался припаркованный автомобиль. Как оказалось позже, он принадлежал т.н. главе "народной милиции ДНР" Денису Синенкову.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Да, это моя машина. Никто не пострадал, она стояла на парковке", — рассказал Синенков.

Отмечается, что на месте работают представители экстренных служб, которые проверяют на наличие взрывчатки еще один автомобиль.

Обошлось без пострадавших.

Как сообщалось ранее, утром 18 февраля главари т.н. "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к жителям ОРДЛО с призывом уехать в Россию из-за якобы имеющейся информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовится отдать приказ о начала наступления.

Вместе с тем глава Минобороны Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже обратились к жителям ОРДЛО и заявили, что ВСУ не собираются переходить в наступление, а Украина намерена искать дипломатическое решение конфликта.

В сети же появилась информация о том, что Россия готовит масштабную провокацию на Донбассе и намерена обвинить в этом военнослужащих ВСУ. Предполагается, что это даст ей повод для открытого вторжения.

Ранее боевики ОРДЛО уже запустили фейк о том, что якобы "польские диверсанты" пытались устроить "теракт" на территории химического завода "Стирол" в оккупированной Горловке.

Теги:
#Донецк #Донбасс #ОРДЛО
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