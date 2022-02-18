Путін має мету: генерал попередив про ще більше загострення на Донбасі
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Сектори обстрілів будуть розширюватися, вважає екс-глава Зовнішньої розвідки України.
Кремль не просто так влаштував загострення на Донбасі, і надалі ситуація може лише погіршитися.
Таку думку у коментарі для "Телеграфу" висловив колишній голова Зовнішньої розвідки, генерал української армії Микола Маломуж.
За його словами, повномасштабний наступ Росії найближчим часом є "нереалістичним", тоді як на Донбасі можна спостерігати явне загострення, метою якого є примус України виконати Мінські угоди за сценарієм РФ.
Так, вважає Маломуж, посилення обстрілів із жертвами серед військових та мирного населення — це ніщо інше як шантаж України загрозою глобальної війни.
"Все це дуже болісно діє на громадян України, на наших закордонних партнерів", — наголошує генерал.
"На жаль, я прогнозую, що сектори обстрілів будуть розширюватися. І під цим приводом будуть тиснути на Україну ", — підсумував Микола Маломуж.
Як повідомляв "Телеграф", авторитетні ЗМІ прогнозували початок великого вторгнення Росії в Україну 15-16 лютого, проте цей прогноз не здійснився, і натомість з 17 лютого РФ різко посилила провокації на Донбасі.
Бойовики обстріляли дитсадок, школу та житлові будинки, а вже 18 лютого загострення вийшло на новий рівень, — глави угруповань "ДНР"-"ЛНР" заявили про нібито підготовку Україною провокацій і розпочали "евакуацію" мирних жителів до Росії.
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