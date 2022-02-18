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Путін має мету: генерал попередив про ще більше загострення на Донбасі

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Президент РФ Володимир Путін та наслідки обстрілу на Донбасі 17 лютого Новина оновлена 18 лютого 2022, 17:08
Президент РФ Володимир Путін та наслідки обстрілу на Донбасі 17 лютого

Сектори обстрілів будуть розширюватися, вважає екс-глава Зовнішньої розвідки України.

Кремль не просто так влаштував загострення на Донбасі, і надалі ситуація може лише погіршитися.

Таку думку у коментарі для "Телеграфу" висловив колишній голова Зовнішньої розвідки, генерал української армії Микола Маломуж.

За його словами, повномасштабний наступ Росії найближчим часом є "нереалістичним", тоді як на Донбасі можна спостерігати явне загострення, метою якого є примус України виконати Мінські угоди за сценарієм РФ.

Так, вважає Маломуж, посилення обстрілів із жертвами серед військових та мирного населення — це ніщо інше як шантаж України загрозою глобальної війни.

"Все це дуже болісно діє на громадян України, на наших закордонних партнерів", — наголошує генерал.

"На жаль, я прогнозую, що сектори обстрілів будуть розширюватися. І під цим приводом будуть тиснути на Україну ", — підсумував Микола Маломуж.

Як повідомляв "Телеграф", авторитетні ЗМІ прогнозували початок великого вторгнення Росії в Україну 15-16 лютого, проте цей прогноз не здійснився, і натомість з 17 лютого РФ різко посилила провокації на Донбасі.

Бойовики обстріляли дитсадок, школу та житлові будинки, а вже 18 лютого загострення вийшло на новий рівень, — глави угруповань "ДНР"-"ЛНР" заявили про нібито підготовку Україною провокацій і розпочали "евакуацію" мирних жителів до Росії.

Теги:
#Україна #Росія #Донбас #Обстріли
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