У Путина есть цель: генерал предупредил о еще большем обострении на Донбассе

Сектора обстрелов будут расширяться, считает экс-глава Внешней разведки Украины

Кремль не просто так устроил обострение на Донбассе, и в дальнейшем ситуация может только усугубиться.

Такое мнение в комментарии для "Телеграфа" высказал бывший глава Внешней разведки, генерал украинской армии Николай Маломуж.

По его словам, полномасштабное наступление России в ближайшее время "нереалистично", в то время как на Донбассе можно наблюдать явное обострение, целью которого является принуждение Украины выполнить Минские соглашения по сценарию РФ.

Так, считает Маломуж, усиление обстрелов с жертвами среди военных и мирного населения — это ничто иное как шантаж Украины угрозой глобальной войны.

"Всё это очень болезненно действует на граждан Украины, на наших зарубежных партнеров", — подчеркивает генерал.

"К сожалению, я прогнозирую, что сектора обстрелов будут расширяться. И под этим предлогом будут давить на Украину", — подытожил Николай Маломуж.

Как сообщал "Телеграф", авторитетные СМИ прогнозировали начало большого вторжения России в Украину 15-16 февраля, однако этот прогноз не осуществился, и вместо него с 17 февраля РФ резко усилила провокации на Донбассе.

Боевики обстреляли детсад, школу и жилые дома, а уже 18 февраля обострение вышло на новый уровень, — главари группировок "ДНР"-"ЛНР" заявили о якобы подготовке Украиной провокаций и начали "эвакуацию" мирных жителей в Россию.