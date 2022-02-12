Укр

На Западе запутались в датах возможного вторжения России в Украину

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
34
Российская военная техника Новость обновлена 12 февраля 2022, 07:39
Российская военная техника

На Западе называют разные дату нападения РФ на Украину.

Западные СМИ со ссылкой на власти США продолжают описывать возможные сценарии вторжения России в Украину, а также прогнозировать возможные даты и сроки.

Как сообщает агентство Bloomberg, Россия может предпринять наступательные военные действия или попытаться разжечь конфликт внутри Украины уже на следующей неделе.

Как считает советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, конфликт "может начаться во время Олимпийских игр, несмотря на множество предположений о том, что это может произойти только после" окончания зимних игр. Кроме того, в США считают, что "существует реальная перспектива того, что российские военные действия будут иметь место еще до окончания Олимпиады".

В свою очередь, немецкое издание Spiegel, ссылаясь на данные американских спецслужб, заявляет о нападении России на Украину уже в ближайшую среду.

Издание отмечает, что, по словам дипломатов и военных чиновников, Соединенные Штаты предоставили множество деталей о секретных брифингах. Также были описаны пути вторжения РФ и подробности о задачах отдельных российских подразделений. Как возможная дата начала вторжения была указана 16 февраля.

Ранее в СМИ звучала вероятная дата нападения — 15 февраля, так как именно в это время погода будет способствовать продвижению техники РФ в Украину.

Отметим, что оттепель создает большие проблемы для передвижения военной техники, которую Россия массово перебрасывает к границе с Украиной в последние месяцы. Так, 11 февраля в сети появилось видео, где в Ростовской области российские танки застряли в болоте.

Теги:
#Россия #Донбасс #Вторжение
Роман Костенко был на передовой военных действий на Донбассе, а теперь входит в комитет Рады по нацбезопасности
Интервью
В РФ знают, какое количество жертв способно посадить нас за стол переговоров, – нардеп Роман Костенко
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Роман Костенко был на передовой военных действий на Донбассе, а теперь входит в комитет Рады по нацбезопасности
В РФ знают, какое количество жертв способно посадить нас за стол переговоров, – нардеп Роман Костенко
Дата публикации
Категория
Российская военная техника
На Западе запутались в датах возможного вторжения России в Украину
Дата публикации
Категория
Март местами будет напоминать зиму
Весна уже близко: народный синоптик дал прогноз погоды на март в Украине
Дата публикации
Категория
Россия все еще может пытаться получить желаемое
Украине готовят ловушку: аналитик рассказала, где и когда ждать наступления России
Дата публикации
Категория
Лыжница на Олимпиаде в Пекине
Биатлон и лыжная эстафета: прямая трансляция 8-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине