На Западе запутались в датах возможного вторжения России в Украину

На Западе называют разные дату нападения РФ на Украину.

Западные СМИ со ссылкой на власти США продолжают описывать возможные сценарии вторжения России в Украину, а также прогнозировать возможные даты и сроки.

Как сообщает агентство Bloomberg, Россия может предпринять наступательные военные действия или попытаться разжечь конфликт внутри Украины уже на следующей неделе.

Как считает советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, конфликт "может начаться во время Олимпийских игр, несмотря на множество предположений о том, что это может произойти только после" окончания зимних игр. Кроме того, в США считают, что "существует реальная перспектива того, что российские военные действия будут иметь место еще до окончания Олимпиады".

В свою очередь, немецкое издание Spiegel, ссылаясь на данные американских спецслужб, заявляет о нападении России на Украину уже в ближайшую среду.

Издание отмечает, что, по словам дипломатов и военных чиновников, Соединенные Штаты предоставили множество деталей о секретных брифингах. Также были описаны пути вторжения РФ и подробности о задачах отдельных российских подразделений. Как возможная дата начала вторжения была указана 16 февраля.

Ранее в СМИ звучала вероятная дата нападения — 15 февраля, так как именно в это время погода будет способствовать продвижению техники РФ в Украину.

Отметим, что оттепель создает большие проблемы для передвижения военной техники, которую Россия массово перебрасывает к границе с Украиной в последние месяцы. Так, 11 февраля в сети появилось видео, где в Ростовской области российские танки застряли в болоте.