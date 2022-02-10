Укр

Ростов не Россия? Глава МИД Великобритании заставила нервничать путинских чиновников

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс Новость обновлена 10 февраля 2022, 18:32
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс

Главы МИД "делили" Россию за "закрытой дверью"

Во время разговора с главой российского Министерства иностранных дел глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что не признает суверенитет России над Ростовом и Воронежем.

Указанную реплику глава британского министерства озвучила Лаврову уже "за закрытой дверью" после проходившей в Москве официальной встречи — пишет "КоммерсантЪ", ссылаясь на собственные проверенные источники.

В разговоре чиновница также дополнительно отметила необходимость отвода российских вооруженных сил от украинских границ, на что российский политик ответил, что "армия находится на своей территории". В свою очередь, Трасс отметила, что Россия все же должна забрать военных, однако Лавров еще раз возразил, мол, российская сторона ничего не нарушает и имеет право на какие-либо маневры на своих территориях.

В ходе разговора глава МИД России спросил у британской коллеги, признает ли та суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями, на что Трасс ответила:

"Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами".

В этот момент в разговор вмешалась посол Британии Дебори Боннерт, которая "мягко" объяснила, что Ростов и Воронеж — это действительно российские территории.

В российском посольстве Великобритании в Москве эту ситуацию не комментируют.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после встречи глав Министерства иностранных дел России и Британии представитель российской стороны Серий Лавров сообщил, что недоволен общением с Лиз Трасс и сравнил их беседу с разговором "немого с глухим".

Теги:
#Великобритания #Россия #МЗС #Суверенитет
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