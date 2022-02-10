Укр

Сразу по двум направлениям: США заметили опасные передвижения войск РФ у границ Украины

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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В США обеспокоены наращиванием военной мощи Кремля Новость обновлена 10 февраля 2022, 08:35
В США обеспокоены наращиванием военной мощи Кремля

Американцы уверены, что в РФ все еще планируют дестабилизировать военную ситуацию

Вероятность вторжения России, которая недавно расширилась еще и на морские направления, остается весьма высокой. Об этом свидетельствует дальнейшее наращивание количества техники и личного состава у границ с Украиной.

Подобную информацию сообщили в США во время очередного брифинга в Пентагоне.

По словам спикера Минобороны Джона Кирби, только за последние сутки к восточным границам Украины были отправлены дополнительные военные ресурсы со стороны РФ. Также он отметил увеличения российского контингента на территории Беларуси.

Интересно, что конкретных цифр в Пентагоне не озвучивают, однако настаивают на том, что количество путинских военнослужащих в регионе только увеличивается.

Также, согласно докладу Кирби, в опасной близости от Украины начали накапливаться дополнительный батальонные тактические группы. Представитель Пентагона считает, что это еще одно доказательство желания Кремля расшатать ситуацию, устроив эскалацию конфликта.

Стоит отметить, что в начале февраля Россия и Беларусь устроили очередные общие военные учения. Они будут проходить на территории сразу пяти полигонов и продлятся до 20 февраля включительно. По мнению некоторых экспертов, это также может добавить беспокойства касаемо военно-политической ситуации.

Также "Телеграф" писал, что на украинских границах нельзя исключать провокаций со стороны российских военных. Они могут быть проведены в различных формах, но направлены исключительно на обострение конфликта. Подробнее разбирались отечественные эксперты.

Теги:
#Украина #США #Россия #Война #Пентагон #Угроза #Вторжение
В США обеспокоены наращиванием военной мощи Кремля
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