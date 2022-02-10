Сразу по двум направлениям: США заметили опасные передвижения войск РФ у границ Украины

Американцы уверены, что в РФ все еще планируют дестабилизировать военную ситуацию

Вероятность вторжения России, которая недавно расширилась еще и на морские направления, остается весьма высокой. Об этом свидетельствует дальнейшее наращивание количества техники и личного состава у границ с Украиной.

Подобную информацию сообщили в США во время очередного брифинга в Пентагоне.

По словам спикера Минобороны Джона Кирби, только за последние сутки к восточным границам Украины были отправлены дополнительные военные ресурсы со стороны РФ. Также он отметил увеличения российского контингента на территории Беларуси.

Интересно, что конкретных цифр в Пентагоне не озвучивают, однако настаивают на том, что количество путинских военнослужащих в регионе только увеличивается.

Также, согласно докладу Кирби, в опасной близости от Украины начали накапливаться дополнительный батальонные тактические группы. Представитель Пентагона считает, что это еще одно доказательство желания Кремля расшатать ситуацию, устроив эскалацию конфликта.

Стоит отметить, что в начале февраля Россия и Беларусь устроили очередные общие военные учения. Они будут проходить на территории сразу пяти полигонов и продлятся до 20 февраля включительно. По мнению некоторых экспертов, это также может добавить беспокойства касаемо военно-политической ситуации.

Также "Телеграф" писал, что на украинских границах нельзя исключать провокаций со стороны российских военных. Они могут быть проведены в различных формах, но направлены исключительно на обострение конфликта. Подробнее разбирались отечественные эксперты.