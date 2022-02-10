Відразу за двома напрямками: США помітили небезпечні пересування військ РФ біля кордонів України

Американці впевнені, що у РФ все ще планують дестабілізувати військову ситуацію

Імовірність вторгнення Росії, яка нещодавно розширилася ще й на морські напрямки, залишається дуже високою. Про це свідчить подальше нарощування кількості техніки та особового складу біля кордонів України.

Таку інформацію повідомили у США під час чергового брифінгу у Пентагоні.

За словами спікера Міноборони Джона Кірбі, лише за останню добу до східних кордонів України було надіслано додаткові військові ресурси з боку РФ. Також він наголосив на збільшенні російського контингенту на території Білорусі.

Цікаво, що конкретних цифр у Пентагоні не озвучують, проте наполягають на тому, що кількість путінських військовослужбовців у регіоні лише зростає.

Також, згідно з доповіддю Кірбі, у небезпечній близькості від України почали накопичуватися додаткові батальйонні тактичні групи. Представник Пентагону вважає, що це ще один доказ бажання Кремля розхитати ситуацію, влаштувавши ескалацію конфлікту.

Варто зазначити, що на початку лютого Росія та Білорусь влаштували чергові спільні військові навчання. Вони проходитимуть на території одразу п’яти полігонів і триватимуть до 20 лютого включно. На думку деяких експертів, це також може додати занепокоєння щодо військово-політичної ситуації.

Також "Телеграф" писав, що на українських кордонах не можна заперечувати імовірність провокацій з боку російських військових. Вони можуть бути проведені у різних формах, але спрямовані лише на загострення конфлікту. Докладніше розбиралися вітчизняні експерти.