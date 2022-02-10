Укр

У Путина сделали заявление о танках и отъезде своих дипломатов из Украины

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Новость обновлена 10 февраля 2022, 14:14
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Российская сторона переговорами осталась недовольна

После встречи главы МИД России Сергея Лаврова с руководительницей британского МИД Лиз Трасс, российский министр выразил свое недовольство итогом беседы, сравнив ее с "разговором немого с глухим", и сообщил о предполагаемом отклике своих дипломатов из Украины

Об этом Сергей Лавров заявил во время брифинга по итогам встречи, пишет "КоммерсантЪ".

По словам главы российского министерства, он остался разочарованным после разговора с коллегой после того, как Лиз Трасс заявила, что безопасность Кремля никто не подрывает, и заявила о необходимости отвода российских войск с украинских границ.

Лавров отметил, что "подробные разъяснения РФ" упали на "неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию". По мнению главы российского МИД, британские коллеги не ознакомились с подробными разъяснениями позиции Москвы в этом вопросе или просто их полностью игнорируют.

Также представитель Российской Федерации отметил, что основным противоречием видит то, что Запад очень субъективно трактует принципы неделимости безопасности, которые были согласованы ОБСЕ, и добавил, что Россия, вероятно, будет рекомендовать неосновному персоналу дипмиссии в украинском государстве на время покинуть страну, вслед за миссиями США и Великобритании.

В то же время госпожа Трасс в ответ заявила, что желание западных стран якобы взорвать безопасность России является "ложью", и в очередной раз призвала ее отвести войска от границы с Украиной.

На вопрос о требованиях Кремля по нерасширению НАТО британский министр сообщила, что Британия жертвовать политикой "открытых дверей" Альянса не планирует.

Также она добавила, что Лондон не поступится территориальной целостностью Украины и в случае усиления агрессии со стороны России сразу внедрит ряд экономических ограничений, в частности, будет заблокирован Северный поток-2.

Ранее "Телеграф" сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил украинского президента Владимира Зеленского в Москву, чтобы обсудить нормализацию двусторонних отношений.

Теги:
#Россия #МЗС #Встреча #Сергей Лавров
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