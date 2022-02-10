У Путіна зробили заяву про танки та від’їзд своїх дипломатів з України

Російська сторона переговорами залишилася незадоволеною

Після зустрічі глави МЗС Росії Сергія Лаврова з керівницею британського МЗС Ліз Трасс, російський міністр висловив своє невдоволення результатом бесіди, порівнявши її з "розмовою німого з глухим", і повідомив про передбачуваний відгук своїх дипломатів з України. Лавров також згадав про танки, які фігурують у статтях західних ЗМІ щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

Про це Сергій Лавров заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі, пише "КоммерсантЪ".

За словами глави російського міністерства, він залишився розчарованим після розмови з колегою після того, як Ліз Трасс повідомила, що безпеку Кремля ніхто не підриває і заявила про необхідність відведення російських військ з українських кордонів.

Лавров зазначив, що "докладні роз’яснення РФ" впали на "непідготовлений ґрунт, приблизно так само, як кажуть, що Росія чекає, коли замерзне земля і стане як камінь, щоб танки спокійно пройшли на українську територію". На думку глави російського МЗС, британські колеги не ознайомилися із докладними роз’ясненнями позиції Москви у цьому питанні або просто їх повністю ігнорують.

Також представник Російської Федерації зазначив, що основною суперечністю бачить те, що Захід дуже суб’єктивно трактує принципи неподільності безпеки, які були узгоджені ОБСЄ, і додав, що Росія, ймовірно, рекомендуватиме неосновному персоналу дипмісії в українській державі на якийсь час залишити країну, слідом за місіями. США та Великобританії.

Водночас пані Трасс у відповідь заявила, що бажання західних країн нібито підірвати безпеку Росії є "брехнею", і вкотре закликала її відвести війська від кордону з Україною.

На запитання щодо вимог Кремля щодо нерозширення НАТО британський міністр повідомила, що Британія жертвувати політикою "відкритих дверей" Альянсу не планує.

Також вона додала, що Лондон не поступиться територіальною цілісністю України і у разі посилення агресії з боку Росії одразу запровадить низку економічних обмежень, зокрема, буде заблоковано Північний потік-2.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запросив українського президента Володимира Зеленського до Москви, щоб обговорити нормалізацію двосторонніх відносин.