"Кричала - танки, танки, танки!": россияне говорят о реальной войне с Украиной

На Западе убеждены, что у России уже есть 70% необходимой военной техники, чтобы начать атаку

На фоне слухов о том, что Россия отвела часть техники от границ с Украиной, в приграничные области отправились британские корреспонденты The Guardian, которые в своем репортаже описали истинную картину со стягиванием войск в РФ.

Журналисты говорят: они были свидетелями того, как военный эшелон въехал в железнодорожное депо в Курске, привезя новые, засыпанные снегом, боевые танки, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение. За всем этим наблюдали не только журналисты, но и местные жители, которые также испуганы из-за возможного вооруженного конфликта.

"Моя жена вернулась с работы и кричала: "Танки, танки, танки!" — цитирует издание россиянина Олега Романенко, рабочего слесарного цеха, живущего в приграничной Масловке Воронежской области. — Трудно выйти из дома, увидеть это и не подумать, что может произойти война. По крайней мере, все мы думали об этом".

Жители Курской и Воронежской областей говорят, что на прошлой недели над их головами грохотали реактивные самолеты. А жители Шилово (Воронежская область) были ошеломлены, увидев, как зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" появляется на заснеженном поле рядом с местной начальной школой (Западный военный округ объявил, что это просто учения, — ред.)

"Большая часть активности указывает на грандиозный размах российского наращивания, когда, по оценкам, половина батальонных тактических групп страны была перемещена на плацдармы в пределах досягаемости Украины. Официальные лица США считают, что у России уже есть 70% необходимой военной техники, чтобы начать атаку", — пишет The Guardian.

Западные СМИ в очередной раз предупредили об угрозе Украине со стороны России и даже назвали вероятную дату вторжения — 15 февраля. Журналисты отметили, что в этот день погода в нашей стране достигнет морозного пика и земля замерзнет, что якобы поможет российской армии быстрее продвигаться по бездорожью.

Также мы рассказывали, какие планы России насчет Украины опубликовали зарубежные СМИ. Согласно их информации, в Москве рассматривают вероятность установления в Киеве так называемого "марионеточного режима".