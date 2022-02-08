Путин может ударить с трех направлений: как остановить вторжение России

Чего ждать от агрессора в ближайшем будущем, — "Телеграф" спросил у экспертов в политике и военном деле

Тема вероятного российского вторжения в Украину продолжает оставаться под пристальным вниманием иностранных СМИ.

Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщает, что Украина может потерять до 25 тысяч военнослужащих и вдвое больше гражданских, если российские войска таки начнут атаковать.

А издание The New York Times, ссылаясь на источники в украинском командовании, пишет, что Россия может быть готова к вторжению уже в середине февраля.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" ситуацию у наших границ и в медийном пространстве.

Россия готова к нападению

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что РФ, действительно, завершает подготовку ударной группировки.

По его словам, новые штрихи по увеличению количества военнослужащих – плюс 10 тысяч в Крыму, от 5-10 тысяч, которые сосредоточены в Беларуси (с возможным доведением до 30 тысяч). Заканчивается и поставка техники, которая обеспечила бы действия этих военнослужащих.

"Пока не решен вопрос логистического обеспечения – боеприпасами, горюче-смазочными материалами. На случай, если Россия, действительно, решится вести широкомасштабные боевые действия. Ресурс сосредоточен примерно на неделю. Но он находится на удалении 100-200 км от собственно войск. В данный момент не хватает средств подвижности (транспортных вертолетов и так далее), чтобы оперативно доставить всё необходимое", – поясняет генерал.

Он отмечает, что на востоке от нас, собственно на украино-российской границе, и так была мощная группировка страны-агрессора. Сейчас речь идет о 125-130 тысяч военнослужащих.

"Но это – лишь сухопутная компонента. А есть, к примеру, 6 десантных кораблей, которые двигаются с Северного флота и Балтики. И там морпехов – тысяча. Плюс, как я уже отмечал, увеличение войск на 10 тысяч в Крыму и Севастополе, где стоит Черноморский флот РФ. То есть, идет подготовка для проведения морских десантных операций. Как раз к середине февраля", – подчеркивает Игорь Романенко.

Видно и наращивание сил на оккупированной части Донбасса. При этом, когда россияне запугивают, что начнут поставлять вооружение "народным республикам", это выглядит смехотворно, считает генерал. Потому что они и так – сколько хотели и как хотели туда везли.

"А что до угроз касательно признания Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР", то нам даже было бы выгоднее, если бы Москва сейчас предоставила им статус Абхазии и Южной Осетии. Тогда РФ получила бы еще больше санкций, нам не пришлось бы выполнять крайне невыгодные Минские соглашения, а конфликт был заморожен, – поясняет генерал. – Можно было бы вести речь о режиме устойчивого перемирия, а мы смогли бы решать вопросы реформирования, укрепления экономики и армии, готовясь в будущем к возвращению Крыма и ОРДЛО".

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Откуда и под каким предлогом может ударить Путин

Игорь Романенко уверен, что даже имеющихся сил, которые РФ скопила вокруг Украины, вполне достаточно, чтобы начинать операцию.

"Все разговоры о том, что соотношение сил должно быть 3 к 1 в пользу наступающих – некомпетентны, если в расчет не берется технологическое оснащение противника. А РФ в разы превосходит нас в бронетехнике, в авиационной, ракетной, корабельной технике, – поясняет генерал. – Еще один аргумент. Давайте вспомним Вторую мировую – эпизод с вторжением Германии в СССР. Гитлеровские вооруженные силы по количественному показателю уступали советской армии и военно-морскому флоту по всем основным показателям. В авиации, танках, артиллерии, количестве войск. Но чем всё обернулось в 1941-1942 годах? Тяжелейшими потерями со стороны СССР. Потому что германская армия была подготовлена, имела опыт боевых действий в Европе. Так что не всё в цифрах можно соизмерить".

Генерал обращает внимание, что в Беларусь под предлогом учений завозят войска со средней РФ, с Дальнего Востока. И это войска наступательного, ударного характера – десантно-штурмовые, воздушно-десантные. Кроме того, в Беларусь и Крым уже поставлены российский зенитный ракетный комплекс С-400, который может накрывать Киев и так далее. Плюс – оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибры". Аналогичная техника подтянута к российско-украинской границе.

"То есть, у противника есть возможность накрыть ракетными ударами всю Украину, сбивать наших летательные аппараты российскими комплексами ПВО дальнего действия. В общем, россияне готовятся. Но в лоб Путин как опытный политик идти, думаю, не будет. Основой действий остается гибридная война, хоть роль и значения военной компоненты в этот раз куда больше, чем ранее. Кремль будет стараться хоть формально сохранять лицо при вторжении. И сделает ставки на провокации. На создание повода для войны – казус белли. Именно об этом сейчас пишут западные СМИ, вскрывая те или иные планы – имеющиеся или гипотетические", – подчеркивает генерал.

Он напоминает о Глайвицкой провокации – инсценировке гитлеровцами нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц (ныне Гливице), проведенную 31 августа 1939 года. Это создало повод для нападения Германии на Польшу. Показателен, по словам генерала, и происшедший в том же году Майнильский инцидент – артиллерийский обстрел у приграничной советской деревни Майнила, случившийся 26 ноября 1939-го. Советские артбатареи тогда обстреливали свои же позиции, выдав это за финскую агрессию, что стало формальным поводом советско-финской войны.

По мнению Игоря Романенко, есть три главных направления, на которых РФ может создать повод для вторжения.

Инцидент на украино-белорусской границе. А потом Россия "приходит на помощь" Беларуси – Союзному государству. Это угроза с севера. С востока – РФ выгодно показать, что украинские военнослужащие убивают российских граждан на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. О вероятности появления соответствующих фейковых видео уже предупреждали наши зарубежные партнеры. Удар с юга, с захваченного Крыма под поводом того, что там гуманитарная катастрофа, а "фашисты-укропы" лишили воды.

Идет психологическое давление

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда отмечает, что военно-политическая ситуация вокруг Украины напоминает качели. И в этом, по его мнению, нет ничего удивительно, ведь психологический элемент давления – куда важнее, чем сугубо военный.

"Группировки, которую РФ сформировала у границ Украины, для вторжения, по оценкам ряда военных экспертов, не достаточно. Я также не особо понимаю логику западных СМИ, которые постоянно публикуют некие планы россиян по оккупации Украины и так далее", – признался эксперт.

Он считает, что в данном случае мы имеем соединения ряда компонентов.

Есть оценки разведструктур, которые позволяют говорить о расположении военных подразделений российской армии, их передвижении и создании некой атакующей конфигурации. Есть оценки западных разведок касательно перспектив действий РФ. "Но, честно говоря, я не уверен, что они являются объективными. Ведь тут в полной мере срабатывает принцип – генералы всегда готовы лишь к прошлым войнам", – отмечает Евгений Магда. Мы видим нагнетание паники со стороны самой РФ с целью надавить на украинскую власть, дожав ее до принятия необходимых Кремлю решений. Не будем забывать, что большинство медиа (в том числе западных) находятся в стадии борьбы за читателя, за тиражи. А тема возможной войны в самой большой европейской державе – хорошо продается. Потому та информационная волна, которая происходит вокруг Украины, вряд ли в скором времени пойдет на спад.

"Весь этот комплекс факторов позволяет допустить, что в нынешней ситуации фактор именно психологического давления является доминирующим. А вовсе не военные конфигурации, – резюмирует Евгений Магда. – Я предлагаю выходить именно из этого, формировать элементы внутренней стойкости, медиа-грамотности, чтобы понимать, как реагировать не те или иные информационные сигналы".

Как противостоять и чего ждать от Запада

И всё же, учитывая, как много сил и средств Россия стянула к украинским границам со всех сторон – и продолжает это делать – даже искра может спровоцировать взрыв. А ястребов, желающих, чтобы "рвануло", хватало всегда.

"Для нас самый тяжелый вариант – боевые действия со всех сторон. Россия это понимает. Потому и окружает Украину, – поясняет генерал Игорь Романенко. – Но если за неделю гипотетического вторжения они особо не продвинуться – вынуждены будут остановиться из-за проблем с доставкой ресурсов группировке войск. Наша задача понимать, что такой вариант возможен. С военной точки зрения нам важно не допустить реализации блиц-крига. На это направлен закон об основах национального сопротивления. Надо активнее развивать территориальную оборону. Готовить движение сопротивления (на случай оккупации тех или иных частей Украины) – партизанская, подпольная работа и так далее. Чтобы РФ, если уж ввяжется в боевые действия, получила максимальный ущерб. Даже в случае захвата еще каких-то украинских территорий".

Генерал акцентирует, что общественность, многие политики стран ЕС, включая ведущие – Франция, Германия (которые к тому же – члены нормандского формата), куплены россиянами. И Украине важно направить максимальные ресурсы, поясняя им, что на самом деле происходило и происходит. Но главное, подчеркивает Игорь Романенко, укреплять свои оборону и безопасность, готовиться к тяжелому долгому противостоянию.

"Что до военно-дипломатической составляющей. Сейчас прослеживается небывалая за 30 лет существования независимости Украины военно-дипломатическая работа нашего руководства. Мы видим как с миру по нитке, разные страны, разным образом, поставляют в Украину оружие, боеприпасы, военную технику, инструкторов. При этом особый упор надо делать на то, с чем у нас проблемы: противотанковые комплексы, противоракетные и противосамолетные – средства ПРО и ПВО. Со "Стингерами" нам немного помогают. Хоть могли бы (и должны) помогать куда больше. Те же американцы. Нас додавили с ядерным оружием, с ракетным, со стратегической авиацией, с ПЗРК. Лишили всего этого. А теперь некоторые из стран не хотят поставлять нам оружие, оставляя с огромными оборонными проблемами перед лицом российской агрессии. Потому надо остро ставить вопросы о поставках в Украину современных средств вооружения. Особенно ПРО и ПВО. Спасибо, конечно, за любую помощь, но можно и нужно лучше", – уверен Игорь Романенко.

Как выиграть битву вокруг Минских соглашений

Генерал считает, что не угасла возможность для предотвращения войны. И Путин не может не понимать, что открытое вторжение обернется невероятно серьезными последствиями для самой России. Это уже не ситуация 2014 года. Украина стала крепче, а Западу – куда понятнее гибридная тактика РФ.

"Потому нам нельзя идти на поводу тех, кто хочет принудить Киев выполнить Минские соглашения в российской трактовке, – подчеркивает Игорь Романенко. – Россияне спекулируют на теме "Минска". При том, что сами нарушили соглашения во всех аспектах. В безопасностном – стрельба продолжается, отвода сил и средств они не делают, напротив, наращивают их. В гуманитарном – нет обмена пленными, КПВВ заблокированы, нет полного доступа СММ ОБСЕ, нет доступа представителей Красного Креста к заключенным. В экономическом – ОРДЛО абсолютно пристегнули к РФ. В политическом – еще в 2014-м провели там "выборы", втягивают в свою орбиту, раздавая российские паспорта, привлекая к российским выборам, давая возможность местным жителям вступать в путинскую партию "Единая Россия".

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Потому не Москва должна давить на Киев, в том числе через Запад, с целью исполнения Минских соглашений в своей трактовке. Это Украина должна постоянно указывать на то, что Россия фактически уничтожила данные договоренности своей деятельностью".

По мнению генерала, настало время Украине после череды переговоров, которые вряд ли к чему-то приведут, либо в процессе этих переговоров, выставлять весь пакет документов – с конкретными данными, с аргументацией, где и что нарушили россияне в ракурсе Минских соглашений.

"И надо переходить к следующему этапу. К новым форматам, к новому режиму перемирия. А там посмотрим… Рано или поздно всё свое мы вернем", – резюмирует Игорь Романенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия развернула у границы Украины 87 военных баз. Часть из них действовала с 2015 года, однако десятки появились осенью 2021 года.

Также мы рассказывали, какие планы России насчет Украины опубликовали зарубежные СМИ. Согласно их информации, в Москве рассматривают вероятность установления в Киеве так называемого "марионеточного режима".