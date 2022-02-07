Под звуки РосТВ: ждут ли у границы с Россией войска Путина

Хотя не все готовы помогать армии своими деньгами

Несмотря на то, что немало российской техники и военнослужащих в настоящее время находятся вблизи границ нашей страны, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный призывает сохранять спокойствие, доверяя ВСУ и официальным данным. Жители различных регионов "примеряют" на себя угрозу полномасштабного вторжения, исходя из предполагаемых целей агрессора. Чаще всего речь идет о наступлении с оккупированного Донбасса в сторону аннексированного Крыма через Мариуполь или попытке проложить "коридор"в обратном направлении через Геническ. Но рядом с недобрым соседом находятся и другие области. Например, Черниговщина на севере межует с Гомельской областью Беларуси и с Брянской областью Российской Федерации. В приграничных районах здесь многие разговаривают на русском, да и телевидение, в основном, принимает российские каналы.

"Телеграф" решил выяснить, как относятся к возможному наступлению противника жители области.

Паники нет: одни готовят укрытия, другие готовятся к Пасхе

"Вообще я стараюсь не обсуждать тему политики и войны, у меня есть работа и хобби, и потребность в самореализации гораздо сильнее желания обсуждать вышеупомянутые темы, — говорит молодой черниговец Влад Стайер. — Если будут нападать на мой дом, то, конечно, буду давать отпор. Но, как мне кажется, что и в Украине, и в России мирное население воевать не желает. И общение со знакомыми из России показывает, что враг – не вся страна, а только те, кто зарабатывает на этой войне. Также не считаю, что определенная национальность делает людей плохой".

"Думаю, что полностью ответить на ваш вопрос не смогу, потому что я не делал опрос у жителей Черниговщины, — поясняет 44-летний Сергей Кровлайдис. — Но общаясь со своими знакомыми и друзьями, мы это обсуждаем. Такая угроза действительно есть, так как российские войска у нас под границей. А жители моего дома обсуждают, что нужно закупить в подвал, чтобы потом его использовать как бомбоубежище.

Жильцы готовы позаботиться о своей безопасности

В крайнем случае там есть возможность укрыться и выстрелить из "Джавелина". Но паники у горожан точно нет. Думаю, что местные власти тоже готовятся к этой угрозе и в городе повсюду висит информация, куда обращаться при наличии признаков сепаратизма".

На улицах Чернигова

Но это личные ответы, а какие настроения в соцсетях, где порой устраивают жаркие перепалки паникеры и оптимисты, патриоты и сторонники "русского мира"? Стоит признать, что при наличии множества местных групп в Фейсбуке, в обсуждениях событий и ситуаций граждане малоактивны. А на комментарии то ли времени не хватает, то ли желания. А может, осторожничают: "напишешь что-нибудь не то, а потом последствий не оберешься"?

Но вот дискуссия насчет военной опасности в группе "Чернігівський кисіль".

Пользователь по имени Яна Шеляг в угрозу нападения, основанную на данных западных разведок, явно не верит: "А может это Запад немного преувеличивает факты. Хватит нагнетать людей! Все будет хорошо! Через пару месяцев будем печь Пасху. Так что муку покупайте сейчас — потому что у нас же цены на газ и зерно подскочили".

Евгения Грузнова убеждена, что нападение не случилось и, возможно, не случится, именно благодаря тому, что европейские страны и США остро подняли вопрос о намерениях Российской Федерации развернуть широкомасштабное наступление на Украину, в то время как руководство нашей страны умалчивало об этом, упрекая соотечественников в нагнетании паники.

Женщина напомнила о давней похожей ситуации в истории страны, частью которой на тот момент была Украина. "Если вспомнить историю и ВОВ, то Сталин тоже тупо не верил информации советской разведки о намерении Гитлера развязать войну с СССР… И что из этого получилось, знает весь мир. И сейчас наше бездарное руководство все надеется заглянуть в глаза рос. дьяволу. Что оно надеется там увидеть?".

Сталин не верил разведке и допустил войну

"Ну, у нас много беспечных людей, — включается в переписку Николай Лущик и объясняет свою позицию простыми словами. — Я не переживаю, но только потому, что не осознаю себя в глобальных процессах. У меня нет танка и я не генерал. Но я не отрицаю, что войска у границы это кое-что да значит. А есть другой тип людей: ой, это всё враги, никогда никто не нападет, то просто так там все стоят. На деле, если бы на улице кто-то подошёл к вам с кинжалом в руке и просто начал бы на вас пялиться — вы бы испытали чувство опасности. С войсками рядом с границей приблизительно то же самое".

Советы решительным домохозяйкам

Кому Украина — "мачеха"?

Сергей Степанчук поддерживает президента Украины в том, что он не поднимает вопрос о войне: "Все правильно Зе говорит, эта истерия вредит экономике, эвакуация послов нагнетает панику. Это оружие не поможет, если экономика навернется".

А Денис Дмитренко предельно лаконичен в своем шутливом совете: "Сохраняйте спокойствие и чистите пулемет".

Примечательно, что в группе "Чернігівський кисіль" даже опубликовали "модернизированный" герб своего древнего города, где одноглавый орел держит не золотой крест, а современный автомат.

Герб шутливый, но актуальный

Четко сформулировал ближайшие задачи соотечественников пользователь Oleksandr Paiu: "Хватит на кого-нибудь надеяться, все в наших руках. Сначала нужно понять, что у себя дома и объединиться внутри страны, как раз сейчас и тероборону создают для этого, чтобы доказать в первую очередь себе что нас не сломать. Верьте в себя, в Украину и ребят, которые в окопе, и все будет хорошо".

Надо объединиться и при необходимости дать отпор

В продолжение темы житель Прилук Черниговской области Антон Коптенко, по-видимому, считает, тревога необоснованна: "Мы с Россией одним воздухом дышим, не стыдно?".

Олег Калиш нашел еще один повод для беспокойства: "А зависеть во время войны от топлива агрессора это вообще опасно".

Высказала свою точку зрения также Светлана Баберенко из Нежина: "Какая война — мы России и нах* не надо!", чему возмутился пользователь с ником Сергей Евгеньевич: "Из-за таких, как вы, в стране беспорядок!".

А Николай Кокош даже объяснил, что мешает чувствовать себя патриотом: "Россию мы никогда не победим, это я вам говорю как офицер, прослуживший в России 17 лет, служил и в украинской армии — полное разочарование! Нежинские хлопцы, мои одноклассники, дослужились в российской армии до полковников и генералов. Остались в России, потому, что там армию любят и уважают, материально достойно оплачивают.

Офицер не готов защищать Украину

А я, замкомандира самоходно-артиллерийского полка, на вооружении которого были БМ-21, ГРАД, подполковник, выслуги 29 лет, получаю пенсию 6 тыс.гр. И я, как вы говорите, должен идти и защищать Украину-мачеху? Как бы не так. Пускай идут защищать молодые глупые, которых обманут как нас, старшее поколение офицеров-украинцев".

Отставник обиделся на свою страну за малую пенсию

Андрей Чупрына поделился разочарованием: "Нежин – самое ватное место Черниговщины. Столько ваты нет ни в русскоязычном Чернигове, ни в приграничных с рашей местах".

Черниговцев зовут в тероборону

Своей позицией не однажды на разных публичных мероприятиях делился городской голова Чернигова Владислав Атрошенко. "Никто здесь Россию не ждет с караваями и гармошками. Это я говорю четко, как мэр города (россияне же следят за этими вещами)", — сказал градоначальник 25 января в ходе еженедельного совещания в мэрии.

Городской голова Владислав Атрошенко заверяет, что в Чернигове россиян не ждут

Населению города он советует: "Работаем спокойно, "ушки на макушке" держим, все, что касается гражданской обороны, какие задачи – выполняем. Лучший рецепт для всех – это развивать экономику, увеличивать налоговые отчисления, с которых усиливать украинскую армию. И реально только украинская армия является сдерживающим фактором Путина. Больше таких факторов, важных и существенных, на мой взгляд, нет".

Спустя несколько дней Владислав Атрошенко перед голосованием депутатов за проект решения о поддержке территориальной обороны заявил: "Для целей территориальной обороны, как приоритет, будет выделено столько средств, сколько потребует текущая ситуация". И подчеркнул, что при необходимости город остановит для обеспечения территориальной обороны любые другие программы, вплоть до социальных.

Приглашают защитить свой дом и Украину

Поспорили черниговцы и на эту тему.

"Вот они придумали! – опять-таки возмущается Яна Шеляг. — Нет, из моего кармана брать на оборону не нужно. От кого защищаться нужно, так это от своих. Достало, правда. Детей бесплатно никто не кормит и коммунальные за нас не платят! Доведут людей, что и наступление России им покажется радостью!!! А Россия не планирует наступать, это еще наши могут на границе что-нибудь взрывать и скажут "а то не мы, то Россия" и начнется".

Кому на оборону денег жалко и не жалко

"А из моего кармана нужно. Я за. И не хочу здесь ЧНР" – решительно отвечает Сергей Кравец.

"Из моего тоже пусть берут, и с моей семьи тоже. Вате здесь не место!" – поддерживает его Коба Демченко.

При этом, рабочие совещания по теме территориальной обороны, по мнению городского головы, должны быть – и будут закрытыми, чтобы важная информация не перекручивалась и не распространялась. "Кроме крепости украинской армии, важным фактором является крепость гражданского общества. Это будет дополнительный сверхсерьезный сдерживающий фактор для любого захватчика, если эти захватчики (в данном случае вероятны – Российская Федерация и Путин лично) будут знать, что в Чернигове, Харькове, Житомире, в любом пограничном городе и внутри Украины тысячи людей – военнообязанных, невоеннообязанных – возьмутся за оружие. Люди, прошедшие военную подготовку хотя бы первоначальную, – это сверхсерьезный сдерживающий фактор".

Местных жителей – как мужчин так и женщин — приглашают на бесплатные учения по территориальной обороне на базе Черниговского батальона, где "учат оказывать первую неотложную помощь и защищать свой дом и родных людей".

Приглашают всех, кто готов защищать страну

Куда бежать и где спасаться?

Как же на Черниговщине обстоят дела с "бомбоубежищами"? Например, жителям Прилук сообщили, что в городе имеется в наличие 47 защитных сооружений, которые в случае опасности могут одновременно вместить около 3 тысяч человек. Точнее, это 20 убежищ и 27 противорадиационных укрытий, половина из которых в коммунальной собственности, остальные частные. "А куда прятаться остальным 47 тысячам жителей" – возмутились граждане.

"А остальным людям куда деваться? Некоторые люди вообще не знают куда бежать, если чрезвычайная ситуация или война" – упрекает Ксения Михайловна Ромашка.

Вопросов добавляет Владимир Гулый: "Где результаты проверок? Сколько нужно средств для приведения укрытий в норму состояние? Что делается для увеличения численности убежищ?".

К слову, черниговские власти подготовили перечень объектов, которые можно использовать при чрезвычайной ситуации в самом областном граде: таких укрытий и подвальных помещений оказалось более 360-ти. Но пусть бы они не пригодились.

Жители Чернигова также недавно провели акцию, самодельными плакатами поблагодарив союзников за предоставление оружия, которое должно удержать кремлевское руководство от опрометчивых поступков.

Спасибо зарубежным друзьям за оборонную помощь

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что при вторжении РФ в Украину пострадает еще одна страна, которая тесно связана с агрессором.