Под звуки РосТВ: ждут ли у границы с Россией войска Путина
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Хотя не все готовы помогать армии своими деньгами
Несмотря на то, что немало российской техники и военнослужащих в настоящее время находятся вблизи границ нашей страны, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный призывает сохранять спокойствие, доверяя ВСУ и официальным данным. Жители различных регионов "примеряют" на себя угрозу полномасштабного вторжения, исходя из предполагаемых целей агрессора. Чаще всего речь идет о наступлении с оккупированного Донбасса в сторону аннексированного Крыма через Мариуполь или попытке проложить "коридор"в обратном направлении через Геническ. Но рядом с недобрым соседом находятся и другие области. Например, Черниговщина на севере межует с Гомельской областью Беларуси и с Брянской областью Российской Федерации. В приграничных районах здесь многие разговаривают на русском, да и телевидение, в основном, принимает российские каналы.
"Телеграф" решил выяснить, как относятся к возможному наступлению противника жители области.
Паники нет: одни готовят укрытия, другие готовятся к Пасхе
"Вообще я стараюсь не обсуждать тему политики и войны, у меня есть работа и хобби, и потребность в самореализации гораздо сильнее желания обсуждать вышеупомянутые темы, — говорит молодой черниговец Влад Стайер. — Если будут нападать на мой дом, то, конечно, буду давать отпор. Но, как мне кажется, что и в Украине, и в России мирное население воевать не желает. И общение со знакомыми из России показывает, что враг – не вся страна, а только те, кто зарабатывает на этой войне. Также не считаю, что определенная национальность делает людей плохой".
"Думаю, что полностью ответить на ваш вопрос не смогу, потому что я не делал опрос у жителей Черниговщины, — поясняет 44-летний Сергей Кровлайдис. — Но общаясь со своими знакомыми и друзьями, мы это обсуждаем. Такая угроза действительно есть, так как российские войска у нас под границей. А жители моего дома обсуждают, что нужно закупить в подвал, чтобы потом его использовать как бомбоубежище.
В крайнем случае там есть возможность укрыться и выстрелить из "Джавелина". Но паники у горожан точно нет. Думаю, что местные власти тоже готовятся к этой угрозе и в городе повсюду висит информация, куда обращаться при наличии признаков сепаратизма".
Но это личные ответы, а какие настроения в соцсетях, где порой устраивают жаркие перепалки паникеры и оптимисты, патриоты и сторонники "русского мира"? Стоит признать, что при наличии множества местных групп в Фейсбуке, в обсуждениях событий и ситуаций граждане малоактивны. А на комментарии то ли времени не хватает, то ли желания. А может, осторожничают: "напишешь что-нибудь не то, а потом последствий не оберешься"?
Но вот дискуссия насчет военной опасности в группе "Чернігівський кисіль".
Пользователь по имени Яна Шеляг в угрозу нападения, основанную на данных западных разведок, явно не верит: "А может это Запад немного преувеличивает факты. Хватит нагнетать людей! Все будет хорошо! Через пару месяцев будем печь Пасху. Так что муку покупайте сейчас — потому что у нас же цены на газ и зерно подскочили".
Евгения Грузнова убеждена, что нападение не случилось и, возможно, не случится, именно благодаря тому, что европейские страны и США остро подняли вопрос о намерениях Российской Федерации развернуть широкомасштабное наступление на Украину, в то время как руководство нашей страны умалчивало об этом, упрекая соотечественников в нагнетании паники.
Женщина напомнила о давней похожей ситуации в истории страны, частью которой на тот момент была Украина. "Если вспомнить историю и ВОВ, то Сталин тоже тупо не верил информации советской разведки о намерении Гитлера развязать войну с СССР… И что из этого получилось, знает весь мир. И сейчас наше бездарное руководство все надеется заглянуть в глаза рос. дьяволу. Что оно надеется там увидеть?".
"Ну, у нас много беспечных людей, — включается в переписку Николай Лущик и объясняет свою позицию простыми словами. — Я не переживаю, но только потому, что не осознаю себя в глобальных процессах. У меня нет танка и я не генерал. Но я не отрицаю, что войска у границы это кое-что да значит. А есть другой тип людей: ой, это всё враги, никогда никто не нападет, то просто так там все стоят. На деле, если бы на улице кто-то подошёл к вам с кинжалом в руке и просто начал бы на вас пялиться — вы бы испытали чувство опасности. С войсками рядом с границей приблизительно то же самое".
Кому Украина — "мачеха"?
Сергей Степанчук поддерживает президента Украины в том, что он не поднимает вопрос о войне: "Все правильно Зе говорит, эта истерия вредит экономике, эвакуация послов нагнетает панику. Это оружие не поможет, если экономика навернется".
А Денис Дмитренко предельно лаконичен в своем шутливом совете: "Сохраняйте спокойствие и чистите пулемет".
Примечательно, что в группе "Чернігівський кисіль" даже опубликовали "модернизированный" герб своего древнего города, где одноглавый орел держит не золотой крест, а современный автомат.
Четко сформулировал ближайшие задачи соотечественников пользователь Oleksandr Paiu: "Хватит на кого-нибудь надеяться, все в наших руках. Сначала нужно понять, что у себя дома и объединиться внутри страны, как раз сейчас и тероборону создают для этого, чтобы доказать в первую очередь себе что нас не сломать. Верьте в себя, в Украину и ребят, которые в окопе, и все будет хорошо".
В продолжение темы житель Прилук Черниговской области Антон Коптенко, по-видимому, считает, тревога необоснованна: "Мы с Россией одним воздухом дышим, не стыдно?".
Олег Калиш нашел еще один повод для беспокойства: "А зависеть во время войны от топлива агрессора это вообще опасно".
Высказала свою точку зрения также Светлана Баберенко из Нежина: "Какая война — мы России и нах* не надо!", чему возмутился пользователь с ником Сергей Евгеньевич: "Из-за таких, как вы, в стране беспорядок!".
А Николай Кокош даже объяснил, что мешает чувствовать себя патриотом: "Россию мы никогда не победим, это я вам говорю как офицер, прослуживший в России 17 лет, служил и в украинской армии — полное разочарование! Нежинские хлопцы, мои одноклассники, дослужились в российской армии до полковников и генералов. Остались в России, потому, что там армию любят и уважают, материально достойно оплачивают.
А я, замкомандира самоходно-артиллерийского полка, на вооружении которого были БМ-21, ГРАД, подполковник, выслуги 29 лет, получаю пенсию 6 тыс.гр. И я, как вы говорите, должен идти и защищать Украину-мачеху? Как бы не так. Пускай идут защищать молодые глупые, которых обманут как нас, старшее поколение офицеров-украинцев".
Андрей Чупрына поделился разочарованием: "Нежин – самое ватное место Черниговщины. Столько ваты нет ни в русскоязычном Чернигове, ни в приграничных с рашей местах".
Черниговцев зовут в тероборону
Своей позицией не однажды на разных публичных мероприятиях делился городской голова Чернигова Владислав Атрошенко. "Никто здесь Россию не ждет с караваями и гармошками. Это я говорю четко, как мэр города (россияне же следят за этими вещами)", — сказал градоначальник 25 января в ходе еженедельного совещания в мэрии.
Населению города он советует: "Работаем спокойно, "ушки на макушке" держим, все, что касается гражданской обороны, какие задачи – выполняем. Лучший рецепт для всех – это развивать экономику, увеличивать налоговые отчисления, с которых усиливать украинскую армию. И реально только украинская армия является сдерживающим фактором Путина. Больше таких факторов, важных и существенных, на мой взгляд, нет".
Спустя несколько дней Владислав Атрошенко перед голосованием депутатов за проект решения о поддержке территориальной обороны заявил: "Для целей территориальной обороны, как приоритет, будет выделено столько средств, сколько потребует текущая ситуация". И подчеркнул, что при необходимости город остановит для обеспечения территориальной обороны любые другие программы, вплоть до социальных.
Поспорили черниговцы и на эту тему.
"Вот они придумали! – опять-таки возмущается Яна Шеляг. — Нет, из моего кармана брать на оборону не нужно. От кого защищаться нужно, так это от своих. Достало, правда. Детей бесплатно никто не кормит и коммунальные за нас не платят! Доведут людей, что и наступление России им покажется радостью!!! А Россия не планирует наступать, это еще наши могут на границе что-нибудь взрывать и скажут "а то не мы, то Россия" и начнется".
"А из моего кармана нужно. Я за. И не хочу здесь ЧНР" – решительно отвечает Сергей Кравец.
"Из моего тоже пусть берут, и с моей семьи тоже. Вате здесь не место!" – поддерживает его Коба Демченко.
При этом, рабочие совещания по теме территориальной обороны, по мнению городского головы, должны быть – и будут закрытыми, чтобы важная информация не перекручивалась и не распространялась. "Кроме крепости украинской армии, важным фактором является крепость гражданского общества. Это будет дополнительный сверхсерьезный сдерживающий фактор для любого захватчика, если эти захватчики (в данном случае вероятны – Российская Федерация и Путин лично) будут знать, что в Чернигове, Харькове, Житомире, в любом пограничном городе и внутри Украины тысячи людей – военнообязанных, невоеннообязанных – возьмутся за оружие. Люди, прошедшие военную подготовку хотя бы первоначальную, – это сверхсерьезный сдерживающий фактор".
Местных жителей – как мужчин так и женщин — приглашают на бесплатные учения по территориальной обороне на базе Черниговского батальона, где "учат оказывать первую неотложную помощь и защищать свой дом и родных людей".
Куда бежать и где спасаться?
Как же на Черниговщине обстоят дела с "бомбоубежищами"? Например, жителям Прилук сообщили, что в городе имеется в наличие 47 защитных сооружений, которые в случае опасности могут одновременно вместить около 3 тысяч человек. Точнее, это 20 убежищ и 27 противорадиационных укрытий, половина из которых в коммунальной собственности, остальные частные. "А куда прятаться остальным 47 тысячам жителей" – возмутились граждане.
"А остальным людям куда деваться? Некоторые люди вообще не знают куда бежать, если чрезвычайная ситуация или война" – упрекает Ксения Михайловна Ромашка.
Вопросов добавляет Владимир Гулый: "Где результаты проверок? Сколько нужно средств для приведения укрытий в норму состояние? Что делается для увеличения численности убежищ?".
К слову, черниговские власти подготовили перечень объектов, которые можно использовать при чрезвычайной ситуации в самом областном граде: таких укрытий и подвальных помещений оказалось более 360-ти. Но пусть бы они не пригодились.
Жители Чернигова также недавно провели акцию, самодельными плакатами поблагодарив союзников за предоставление оружия, которое должно удержать кремлевское руководство от опрометчивых поступков.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что при вторжении РФ в Украину пострадает еще одна страна, которая тесно связана с агрессором.
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