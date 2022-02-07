При вторжении РФ в Украину пострадает еще одна страна: что известно

У данного государства, которое тесно сотрудничает с Россией, будет возможность выбора, но санкции или штрафы неизбежны

В США заявили, что если Россия нападет на Украину, то введенные против РФ санкции коснутся еще одного государства — Китая.

Об этом сказал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, которого цитирует NBC news.

По словам американского чиновника, так как финансовая система РФ тесно связана с китайской экономикой, то пострадает и КНР. У страны будет возможность выбора: соблюдать санкции Запада или игнорировать их. Впрочем, последнее повлечет штрафы. Салливан говорит, что все это Китаю стоит учесть при подписании договоров в течение следующих недель.

Также в США напомнили, что Россия готовит кибератаки, дестабилизацию и, возможно, — полномасштабное вторжение в Украину, которое может случиться в любой момент.

Напомним, если Россия пойдет на Украину полномасштабной войной, то США применят небывалые санкции, в частности — отключение страны-агрессоры от международной межбанковской системы платежей SWIFT.

В Кремле назвали этот шаг опасным, однако перекрутили данные так, якобы это приведет не к краху их банковской системы, а "возобновлению гражданской войны в Украине".