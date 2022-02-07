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Під час вторгнення РФ в Україну постраждає ще одна країна: що відомо

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Олена Волкова Олена Волкова
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У США вважають, що вторгнення росіян може розпочатися будь-якої миті Новина оновлена 07 лютого 2022, 09:26
У США вважають, що вторгнення росіян може розпочатися будь-якої миті

Дана держава, яка тісно співпрацює з Росією, матиме можливість вибору, але санкції чи штрафи неминучі

У США заявили, що якщо Росія нападе на Україну, то введені проти РФ санкції стосуватимуться ще однієї держави — Китаю.

Про це сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, якого цитує NBC news.

За словами американського чиновника, оскільки фінансова система РФ тісно пов’язана з китайською економікою, постраждає і КНР. У країни буде можливість вибору: дотримуватися санкцій Заходу або ігнорувати їх. Втім, останнє спричинить штрафи. Салліван каже, що все це Китаю варто врахувати під час підписання договорів протягом наступних тижнів.

Також у США нагадали, що Росія готує кібератаки, дестабілізацію і, можливо, повномасштабне вторгнення в Україну, яке може статися будь-якої миті.

Нагадаємо, якщо Росія піде на Україну повномасштабною війною, то США застосують небувалі санкції, зокрема відключення країни-агресори від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT.

У Кремлі назвали цей крок небезпечним, однак перекрутили дані так, нібито це призведе не до краху їхньої банківської системи, а до "відновлення громадянської війни в Україні".

Теги:
#США #Китай #Росія #Антипаніка
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