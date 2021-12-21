"Мы считаем, что Россия уже наступила": как живет Мариуполь под угрозой вторжения войск РФ

Дверь в "сухопутный коридор" по направлению к Крыму для врага здесь не откроют

По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, нет никакой гарантии, что полномасштабное наступление России не произойдет. Именно на эту угрозу в последние недели указывают западные спецслужбы, наблюдающие скопление российских войск и техники вблизи Украины. И хотя прорыв обороны теоретически может случиться на любом участке совместной границы, все чаще говорится о планах Кремля соединить Донбасс и Крым с помощью так называемого "сухопутного коридора". При этом наступление может начаться со стороны Крыма, и тогда первым на пути захватчиков окажется небольшой Геническ. Затем – "черешневая столица Украины" Мелитополь. Далее – курортный Бердянск, который также могут атаковать с Азовского моря. Если же наступление начнется с востока, то ближе всех оказывается "столица Приазовья" Мариуполь.

"Телеграф" узнал, что волнует мариупольцев в преддверии 2022-го вообще и праздников в частности.

Стоит напомнить, что этот город с населением более 400 тысяч человек уже "нюхнул пороху". Здесь с марта 2014 года стали проходить митинги сепаратистов под лозунгами «Русской весны», а в апреле город оказался под контролем боевиков, они терроризировали местных жителей и захватили здания государственных органов. В День победы 9 мая вооруженные сепаратисты захватили здание милиции, а затем еще избили и вывези в неизвестном направлении начальника городского управления МВД. Только через месяц бойцам полка "Азов", батальона "Днепр-1", Национальной гвардии Украины и 72-й механизированной бригады удалось окончательно освободить Мариуполь от пророссийских боевиков.

А 24 января 2015 года обстрелу с вражеских позиций подвергся микрорайон "Восточный", забрав жизни 31 жителя города.

Последствия обстрела Восточного микрорайона

На стенах домов на улице Маршала Жукова так и остались следы от вражеских снарядов.

Следы от попадания боеприпасов в дом на улице маршала Жукова

Непривычно было видеть в Мариуполе окна, заклеенные от взрывной волны полосами бумаги крест-накрест — совсем как в годы Второй мировой войны.

Окна от взрывной волны заклеивали полосками бумаги

А все дороги вокруг Мариуполя тогда ощетинились 25-тонными тетраподами. Эти огромные бетонные конструкции изготавливало предприятие «Азовинтекс» для укрепления береговой линии. Поначалу они появились в качестве необычных арт-объектов на площадях города в 2013-м, когда Мариуполь праздновал 235-летие.

Сначала это были арт-объеты

В ходе проекта «Твоя стихия» их разрисовывали профессиональные художники, просто творческие люди и школьники. С началом войны они переместились на блокпосты.

Тетраподы закрывали подъезды к городу

В настоящее время от Мариуполя до линии фронта, проходящей близ села Широкино, отделяет чуть более 20 километров.

75% мариупольцев считают себя украинцами

"Мы уже который год живем в такой реальности, — рассказывает заместитель городского головы Мариуполя Аркадий Мешков. — Мы считаем, что Россия уже наступила и поэтому все годы работаем над тем, чтобы Мариуполь был надежным форпостом нашей страны, Вооруженных сил Украины и был готов к отражению любой атаки".

Мешков в горсовете Мариуполя работает с декабря 2019-го, ранее был сотрудником областной прокуратуры, жил в Славянске. "Но по примеру Славянска мне хорошо известны те события в Мариуполе, когда маргиналы, преступники вышли на улицы города, захватили ряд зданий, посеяли хаос. И очень хорошо, что Вооруженные силы Украины вместе с жителями очистили город, восстановили украинскую власть, законность и правопорядок".

Диверсионная группа штурмовала здание мариупольской милиции

Вспоминает Аркадий Владимирович и обстрел Восточного микрорайона, напоминает, что тогда сплотились сами жители, подставил плечо помощи людям, пострадавшим в результате обстрела, ответственный бизнес. В частности, группа компаний "Метинвест", не дожидаясь длительных государственных процедур по закупкам, профинансировала замену окон, восстановление жилья, операции нуждающимся. Приходила тогда помощь и из других городов Украины, например, от Самообороны соседнего Бердянска.

Бердянцы привозили мариупольцами стройматериалы и пленку для разбитых окон

На вопрос, можно ли считать эти оба случая для мариупольцев "двойной прививкой" против "русского мира", представитель власти в качестве аргумента приводит интересные цифры: "Вот пример статистических данных опросов. Если еще по состоянию на 2015 год в Мариуполе на вопрос о том, кем вы себя считаете, только 30% населения отвечало, что они украинцы, то сейчас это уже 75%. Три четверти мариупольцев считают себя полноправными украинцами и гордятся своим городом и своей страной! Поэтому, да, это действительно была тяжело перенесенная прививка от российской угрозы, и сейчас настроения в Мариуполе превалируют патриотические, проукраинские".

По словам Мешкова, обеспокоенности возможным наступлением войск население не выражает. "Дело в том, что боевые действия рядом с нами и не прекращались. Мариуполь живет постоянно в этой реальности и сумел организовать свою работу и жизнедеятельность таким образом, что в городе вопросы безопасности не на первом месте. То есть, не беспокоят жителей, потому что они уверены, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины и все остальные подразделения являются надежным щитом от агрессора. Панических настроений не наблюдается".

Перечисляя актуальные для горожан проблемы, Аркадий Владимирович упомянул тарифы, сказав, что они не растут, сложную коронавирусную ситуацию и темпы вакцинации — по его мнению такие же, как и в целом по всей стране. "Жители готовятся к Новому году и надеются на то, что наступит мир".

Мариупольская елка была признана самой красивой в 2021 году

А еще представитель администрации с гордостью рассказал о главной городской елке, которая была признана самой красивой в Новом 2021 году и на тот момент уже снова стояла наряженная, а затем упала от сильного ветра.

Помнят историю и строят планы на предстоящее лето

"Абсолютно не ощущается тревоги, — заверяет "Телеграф" председатель Федерации греческих обществ Украины Александра Проценко-Пичаджи. – Мы уверены и в том, что не нападут, а если нападут – то нас защитят. Думаем, что в наше время начало военных действий никому не выгодно – ни Европе, ни Америке, ни России, ни, тем более, нам. В кругу моих сотрудников мы считаем, что больше напряженности в этом вопросе нам создают политики и журналисты".

Вспоминать захват зданий милиции и других государственных органов Александра Ивановна не любит, хотя была непосредственным свидетелем тех событий, ведь офис их организации также находился на улице Греческой, где бесчинствовала группа боевиков. "Фактор неожиданности был большой для всех людей, но это мы тут в центре видели, как танк "Азова" с украинским флагом летел по улице, а окраины Мариуполя вообще ни сном, ни духом об этом не ведали".

А в эти декабрьские дни она и ее коллеги занимались очень важной гуманитарной миссией – вместе с греческим бизнесменом и меценатом, президентом группы "GEFEST" Пантелеймоном Бумбурасом развозили ребятишкам подарки в села на линии соприкосновения. Кроме того, открыли в селе Чермалык большой борцовский класс, на который всем миром собирали средства. Вместе с руководителями школ разработали программу отдыха детей в лагерях на море. А еще объезжали все местные памятники жертвам политических репрессий грекам, проводившихся в рамках Большого террора с 15 декабря 1937 года по ноябрь 1938 года. По приблизительным подсчетам, в Донецкой области тогда было расстреляно около 5 тысяч греков.

Нет горячей воды – зато обустроен каток

Впрочем, беззаботными мариупольцев точно не назовешь. И свои проблемы они высказывают в соцсетях. Оппозиция упрекает местную власть в том, что вместо решения реальных проблем горожан она сделала ставку на создание "красивой картинки". Об этом на своей Фейсбук-странице поведал один из мариупольских общественников Александр Анушкевич.

Анушкевич считает, что так расходовать средства налогоплательщиков: около 4 млн грн на обустройство ледового катка, около 3,6 млн — на рождественские декорации, 2 млн на организацию рождественских концертов и почти миллион на новогодний декор – сегодня непозволительная роскошь.

Также выясняется, что в огромном городе с апреля нет централизованного горячего водоснабжения. Переход на индивидуальные бойлеры, по мнению одного из горожан, активно выступающего на местном сайте, породит иную проблему — старые электросети в многоквартирных домах не рассчитаны на нагрузки современной бытовой техникой.

Беспокоит население и ситуация с беспризорными агрессивными собаками, своры которых обитают на проспектах Нахимова и Металлургов и других улицах города.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Часто слышу, что Кремль не нападет. Такое же было перед аннексией Крыма Автор книги "Дикий Запад Восточной Европы" и журналист Павел Казарин рассказывает, что война рядом, вспоминает оккупацию Крыма 2014, события 2016 года и свое посещение Донбасса вблизи линии разграничения.

А вот наличием и состоянием бомбоубежищ города озаботились журналисты местного сайта 0629.com.ua. Выяснили, что в Мариуполе имеется 130 убежищ, преимущественно расположенные на крупных промышленных предприятиях города, таких как металлургические комбинаты «Азовсталь», им. Ильича, Мариупольский морской торговый порт и т.д. Есть тысяча укрытий попроще в многоквартирных домах и учебных заведениях, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта. Разработан план эвакуации граждан, существуют два вида автоматической системы централизованного оповещения населения.

Руководство полка "Азов" заверило местных журналистов, что регулярно отрабатывает отражение атаки морского десанта РФ как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими смежными подразделениями ВСУ и Нацгвардии Украины. И врага они на территорию страны не пропустят.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Служба безопасности Украины разоблачила военнослужащего ВСУ, который хотел раскрыть врагам гостайну о противовоздушной обороне.