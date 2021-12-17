Родина знаменитой черешни под угрозой: что думают жители Мелитополя о возможном вторжении войск РФ

Для начала наступления противник может использовать любую провокацию

С аннексией Крымского полуострова Мелитополь Запорожской области понес немалые потери: недаром его неофициально именовали "воротами в Крым". В свое время он удачно расположился на перекрестке крупных магистралей Москва — Симферополь и Одесса – Новоазовск – Ростов-на-Дону (с обретением Украиной независимости трасса с севера на юг стала начинаться в Харькове). Обе были максимально загружены грузовым и легковым транспортом, в летний сезон машины, автобусы и поезда везли отдыхающих на черноморские курорты и обратно, отпускники сметали в Мелитополе черешню, абрикосы, прочие ягоды и фрукты (южнее и севернее все это было дороже). Часть богатого урожая жители Мелитопольщины реализовывали сами, вывозя в другие города, остальное сдавали перекупщикам. Начиная с 90-х годов и вплоть до начала российско-украинской войны через Мелитополь регулярно на одесский оптовый рынок "7-й километр" ехали автобусы коммерсантов с Донецкого региона.

Раньше черешню покупали по дороге в Крым и из Крыма

2014-й оборвал все контакты: конечным пунктом для поездов стала Новоалексеевка, да и количество их зимой сошло до двух, разве что летом пускают несколько дополнительных для тех, кто едет в Кирилловку и Геническ. И черешню покупают уже не в таком количестве, и построенные вдоль трассы кафешки и заправки не приносят изначально запланированного дохода.

В 2014-2015 гг путь к Мелитополю преграждали блокпосты (1)

2020-й на пару с 2021-м еще больше "связали по рукам и ногам" население города и района коронавирусными ограничениями и локдаунами. И все ожидали наступление более благоприятного 2022 года. Но вдруг, все-таки, российские войска решат воплотить мечту Путина о "сухопутном коридоре" между Тавридой и Донбассом? В таком случае, на их пути между Геническом и Бердянском окажется "черешневая столица" Украины.

В 2014-м в подвале держали запас продуктов

"По моему мнению – угроза абсолютно реальная и для Мелитополя эта ситуация крайне неприятная, — считает Светлана Алексеева, которую с украинскими бойцами связывает активная волонтерская работа. – К сожалению, географически мы расположены так, что входим в этот "коридор". Никто из моих опрошенных – просто так – соседей и знакомых не представляет, где находятся городские бомбоубежища. В 2014-м их проверяли и обновляли, на подъездах домов даже вывешивали информацию, где они находятся, с направлением движения".

Светлана также отмечает недостаточную информационную работу среди населения о том, что вообще городские власти будут делать в таком случае: "Может, будут встречать оккупантов хлебом-солью, как это было здесь ровно 80 лет назад? Как будут защищать Мелитополь?".

Но от артиллерии и авиации бетонные блоки не защитят

Вся надежда у женщины на Вооруженные силы Украины. "Наши ВСУ уже далеко не в том состоянии, в каком были в 2014 году, и они смогут нас защитить. Также надеюсь на территориальную оборону". Горожанка уверяет, что в обществе ощущается нервозность, а людей в ее окружении, кроме бытовых забот волнует вопрос, куда бежать, если, например, начнется атака с воздуха. "Но я уверена, что и коммерсы будут защищать свой бизнес, и фермеры будут защищать свою землю, и множество патриотов выступит на защиту страны!".

Ольга Степанова вспоминает, что в 2014-м, когда на восточных рубежах Украины начались активные боевые действия и линия фронта была нестабильной, они держали в подвале частного дома запас еды и воды, а еще регулярно мониторили СМИ и соцсети, чтобы оперативно отреагировать на опасность. Сейчас вопрос безопасности, признается, волнует в несколько меньшей степени, говорит: "Наверное, мы просто устали бояться".

"Но я периодически думаю, а что буду делать, если, к примеру, увижу десант, спускающийся на город, или бронетехнику с вражескими флагами. И понимаю, что не представляю, куда бежать и что это даст".

Вся эта тревога молодой женщины накладывается на будничные проблемы: здоровье близких после перенесенного ковида, судьба и будущее ребенка, регулярно дорожающая коммуналка при низком качестве услуг и постоянных отключениях электроэнергии, ситуации на дорогах, где растет количество аварий из-за неадекватных водителей. "Я хотела бы знать доступный алгоритм действий на случай реальной угрозы: где можно укрыться, куда звонить, есть ли ресурсы в городе для отражения первой возможной атаки. Можно прикрываться военной тайной, тем, что не время будоражить людей. Но это как с "короной" — ты должен знать все и выбрать, как тебе на это знание реагировать".

"Би-би-си" обманывать не станет

Судьба города дорога Василию Ефименко, он — экс-градоначальник, владелец бизнеса и участник боевых действий. Убеждает: "С кем я общаюсь – никто не паникует, обеспокоенности не выражает". Смеется: "Но от обезьяны с гранатой можно ожидать чего угодно. Все понимают – в случае чего – пойдем в Тербат и будем отбиваться, вести войну малыми группами. Есть план защиты Мелитополя и Мелитопольского района. В Тербате люди опытные, обстрелянные, мы периодически проводим сборы".

В городе создан и проходит учения батальон теробороны

А еще Василий Васильевич напоминает о двух десятках самолетов российской армии, сбитых над территорией Южной Осетии всего за 5 дней военного конфликта в августе 2008 года. "Так вот, здесь будет гораздо больше потерь! Не надо их бояться. Мы-то знаем, за что воюем, а им хочется домой живыми вернуться".

"Есть публикации очень авторитетных во всем мире средств массовой информации — таких, как "Нью-Йорк таймс", "Би-би-си" и подобных, которые говорят о том, что вероятность вторжения российских войск очень высока, — рассуждает Павел Тимофеев, депутат областного совета, и приводит доводы. — Насколько можно верить этим СМИ? Я склонен им больше верить, чем не верить, потому что они дорожат своей репутацией. И если они какую-то информацию публикуют – значит, это источник проверенный и заслуживает уважения".

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По мнению мужчины, в ином случае непонятно, для чего Путин в течение последних полугода стягивал к границам с Украиной войска и военную технику. "Наверняка, у иностранных спецслужб есть какая-то более подробная информация, о которой мы не знаем, получая только какие-то ее отголоски. Что касается действий властей, то я абсолютно не вижу на уровне высших органов государственной власти, что должно быть предпринято".

Он считает, что должны быть какие-то мобилизационные действия, проводиться повторный учет резервистов, учения батальонов Территориальной обороны. То есть, власть из Киева на уровень области никаких планов и рекомендаций не спускает.

"Наверняка, в приграничных районах усилены наряды или проводятся штабные учения, а на уровне областных властей пока тишина. Давно надо было проверить инфраструктуру гражданской обороны – и это все должно быть под эгидой областной власти, но по команде вышестоящих органов. Но власть недорабатывает в этом направлении.

Переживают, куда бежать, чтобы… получать автомат

"Я почему-то уверена, что не будет никакого наступления, — считает бабушка четверых внуков Татьяна Дёркина. – Смотрю и по коллегам – всех беспокоят не политические проблемы, а карантин, ковид и необходимость вакцинации, без которой не допускают к работе. Панических настроений точно нет, все заняты семьями, боятся заболеть, потому общение друг с другом сводят на нет".

В реальности военной угрозы убежден бывший атошник, а ныне предприниматель Владимир Минко: "Это уже было в 2014-м и продолжается все эти годы – почему не реально? Разве что для тех, кто всю жизнь живет на "гражданке" и не видел, как падают "Грады" – хуже, чем в Афганистане или во Второй мировой. Наверное, стоило бы местной власти провести более активную кампанию по информированию населения по местам расположения укрытий и прочим необходимым действиям".

При том, что определенная подготовка города к возможным военным силовым моментам идет, по мнению Владимира, она серьезно подзадержалась. "Очень жаль, что началась только сейчас, когда весь мир трубит о том, что на нас готовятся наступать. Вот если бы наша нынешняя власть в Киеве более серьезно воспринимала угрозу от России, то это надо было уже делать давно, а не сейчас, когда уже припекло. Я стоял у истоков создания местного батальона Теробороны, он и теперь развивается. Люди из моего круга все понимают и переживают, куда в первые минуты наступления бежать, чтобы получать автомат!".

Мелитополец поясняет, что внедрение войск РФ будет не таким, как в 14-м году, это будет рывковое действие с использованием баллистических ракет по точкам скопления наших штабов и войск, с использованием артиллерии и авиации. "Ну а многие жители, учитывая настроение в нашем городе, до сих пор не верят в коварство агрессора. Они не коснулись этого в 2014-м, поэтому сейчас тем более не верят, что такое возможно".

Мелитопольские АТОшники сплочены и готовы отразить нападение врага

Обычно люди обосновывают свое спокойствие доводом: "Началась-то война как "защита русскоязычного населения" — ну а какой повод россиянам сейчас наступать?". Владимир объясняет: "Для наступления могут использовать любую провокацию: например, дискредитировать наших военных какими-то действиями в сторону России. Например, завербовать агента среди наших силовиков, он выпускает одну ракету в сторону России и это уже повод им идти в атаку – оправдываясь через свои СМИ, что приходится "защищаться".

Ну а что же городской голова Мелитополя? Иван Федоров высказать свою позицию отказался: "В связи с напряжением в обществе по поводу запрашиваемой вами темы, решено на данном этапе не комментировать. Благодарю за понимание".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не нападет на Украину, так как ее потери будут огромными.