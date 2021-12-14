На пляжах Арабатской стрелки уже стояли противотанковые ежи: боятся ли её жители наступления войск РФ?

Насколько вероятным украинцы считают военное вторжение Российской Федерации в нашу страну

Тема планируемого страной-агрессором нового масштабного наступления на территорию Украины с подачи американской разведслужбы муссируется последние недели. При этом указывается, что прорыв нашей обороны может произойти не только с Донбасса, наступление также возможно со стороны временно оккупированного Крыма, где Российская Федерация сосредоточила немалые силы всех родов войск и уже не раз проводила там масштабные тактические учения. Даже сроки возможного наступления называются: январь-февраль 2022 года.

Если вдруг путинские войска двинутся с полуострова, то первыми на их пути окажутся населенные пункты Генического района Херсонской области.

Пугает ли сложившаяся обстановка местных жителей и какие у них нынче заботы – выяснял "Телеграф".

"Нет, ни разу ни от кого из знакомых я не слышала опасений, что и у нас могут начаться боевые действия, — говорит жительница села Стрелковое, что в 30 км от Геническа, Татьяна. – На самом деле, сейчас и общения друг с другом у нас мало – закрыты на зиму оздоровительные учреждения, из-за коронавируса часть людей перешла на удаленку, кто-то просто лишний раз опасается встреч, чтобы не заразиться этой болезнью, даже с соседями на огородах не видимся. И очередей в наших магазинчиках тоже нет, чтобы пообсуждать новости. Но, по любому – если бы войны опасались, то это бы стало известно".

Зимой на курорте готовятся к оздоровительному сезону

Ее поддерживает местная жительница Юлия: "Знаете, в этом году, как никогда, большой спрос на дома на косе – много людей покупают участки, строят гостевые дома. Вот ко мне на днях также обратился мужчина из Киева, он здесь раньше отдыхал, просит присмотреть ему домик с участком на продажу. Думаю, если бы люди боялись вторжения, то не рискнули бы вкладывать здесь деньги в курортный бизнес. Ну а кто уже купил местечко – в зимние месяцы активно строится в надежде на удачный сезон".

Эльмаз, у которой на Арабатке проживают родители, тоже уверяет, что тема вторжения со стороны полуострова в их разговорах не звучала — больше опасений пока вызывают нашествие медуз и антиковидные локдауны.

"Я не буду говорить о том, чего не знаю: военной информацией не владею, а слухов не распространяю, — отвечает городской голова Геническа Александр Тулупов. – Мы надеемся, что находимся в безопасности, под защитой наших военных. Есть гарант Конституции, Вооруженные силы Украины, все нас защитят. Если понадобится — и мы выйдем на защиту своей Родины. Со своей стороны могу сказать, что никто из местного населения не выражал обеспокоенности, паники нет никакой – по крайней мере, такой информации не доходило. Вот накануне у нас сессия прошла, депутатами вопрос возможного нападения со стороны Крымского полуострова не обсуждался".

Блокпост марта 2014-го за селом Стрелковое

По словам Александра Васильевича, "сверху" – от областной власти — тоже никаких распоряжений о подготовке к возможному вторжению не поступало, однако бойцы Территориальной обороны не расслабляются, периодически проводят свои учения. В городе есть бомбоубежища, в свое время их осматривали, обновляли.

"Если в 90-х годах приватизировали заводы, фабрики, где были помещения для укрытия, то на сегодняшний день изменить эту ситуацию мы не можем, не можем вкладывать туда бюджетные средства – люди покупали имущество просто и все, — указывает на проблему градоначальник. — Есть и под старыми домами бомбоубежища. Я в свое время начальником ЖЭКа работал, с тех пор еще знаю про них. Мы своей инициативы не проявляем, чтобы, например, вновь выставлять блокпосты – у нас присутствуют военные ВСУ, они несут свою службу, когда потребуется – дадут указания".

С марта 2014-го на пляже близ Стрелкового появились противотанковые ежи

Стоит напомнить, что с российскими оккупантами жители Арабатской стрелки встретились первыми: здесь 15 марта 2014 года высадились десантники, увы, не условного, а самого настоящего противника. Военнослужащие захватили компрессорную станцию на газопроводе "Стрелково-Джанкой-Симферополь", откуда Крым получал четверть всех газовых поставок. Но хоть и питал "голубым топливом" полуостров, все же находился в Херсонской области.

Путь преграждает проволока-путанка

С тех пор этот участок косы стал приграничным районом с блокпостом, противотанковыми "ежами", ограждением из проволоки-путанки и растяжками со светошумовыми гранатами на линии пляжа.

За нашим блокпостом - оккупированная земля

Тогда местные жители с удивлением смотрели на проносившуюся по их и без того убитым дорогам военную технику, а тысячи граждан с материка с тревогой следили за развитием событий на Арабатке, ведь бронировать места у частников и заказывать путевки в отелях, гостиничных комплексах и на базах отдыха традиционно начинали еще с зимы.

Весной и летом 2014-го на косе было много украинской военной техники

Все были уверены, что конфликт между двумя странами вот-вот разрешится. А война продолжается 8-й год…

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