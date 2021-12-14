На пляжах Арабатської стрілки вже стояли протитанкові їжаки: чи бояться її мешканці наступу військ РФ?

Наскільки ймовірним українці вважають військове вторгнення Російської Федерації до нашої країни

Тема нового масштабного наступу, що планується країною-агресором на територію України, з подачі американської розвідслужби мусується останні тижні. При цьому вказується, що прорив нашої оборони може статися не лише з Донбасу, наступ також можливий з боку тимчасово окупованого Криму, де Російська Федерація зосередила чималі сили всіх родів військ і вже не раз проводила там масштабні тактичні навчання. Навіть терміни можливого наступу називаються: січень-лютий 2022 року.

Якщо раптом путінські війська рушать з півострова, то першими на їхньому шляху виявляться населені пункти Генічеського району Херсонської області.

Чи лякає ситуація, що склалася, місцевих жителів і які у них нині турботи — з’ясовував "Телеграф".

"Ні, жодного разу ні від кого зі знайомих я не чула побоювань, що і в нас можуть початися бойові дії, — каже мешканка села Стрілкове, що за 30 км від Генічеська, Тетяна. — Насправді зараз і спілкування один з одним у нас мало – закриті на зиму оздоровчі заклади, через коронавірус частина людей перейшла на віддалену працю, хтось просто зайвий раз побоюється зустрічей, щоб не заразитися цією хворобою, навіть із сусідами на городах не бачимося, і черг у наших магазинчиках теж немає, щоб пообговорювати новини. Але, з будь-якого – якби війни побоювалися, то це стало б відомо".

Взимку на курорті готуються до оздоровчого сезону

Її підтримує місцева мешканка Юлія: "Знаєте, цього року, як ніколи, великий попит на будинки на косі – багато людей купують ділянки, будують гостьові будинки. Ось до мене днями також звернувся чоловік із Києва, він тут раніше відпочивав, просить доглянути йому будиночок з ділянкою на продаж. Думаю, якби люди боялися вторгнення, то не ризикнули б вкладати тут гроші в курортний бізнес".

Ельмаз, у якої на Арабатці проживають батьки, теж запевняє, що тема вторгнення з боку півострова в їхніх розмовах не звучала — більше побоювань наразі викликають навала медуз та антиковидні локдауни, що відлякують туристів.

"Я не говоритиму про те, чого не знаю: військовою інформацією не володію, а чуток не поширюю, — відповідає міський голова Генічеська Олександр Тулупов. – Ми сподіваємося, що перебуваємо у безпеці, під захистом наших військових. Є гарант Конституції, Збройні сили України, які нас захистять. Якщо знадобиться — і ми вийдемо на захист Батьківщини. Зі свого боку можу сказати, що ніхто з місцевого населення не висловлював занепокоєння, паніки немає жодної – принаймні такої інформації не доходило. Ось напередодні у нас сесія пройшла, депутатами питання можливого нападу з боку Кримського півострова не обговорювалося".

Блокпост березня 2014-го за селом Стрілкове

За словами Олександра Васильовича, "зверху" – від обласної влади – теж жодних розпоряджень про підготовку до можливого вторгнення не надходило, проте бійці Територіальної оборони не розслаблюються, періодично проводять свої навчання. У місті є бомбосховища, свого часу їх оглядали, оновлювали.

"Якщо у 90-х роках приватизували заводи, фабрики, де були приміщення для укриття, то на сьогодні змінити цю ситуацію ми не можемо, не можемо вкладати туди бюджетні кошти — люди купували майно просто і все, — вказує на проблему градоначальник. — Є і під старими будинками бомбосховища.Я свого часу начальником ЖЕКу працював, відтоді ще знаю про них. Ми своєї ініціативи не виявляємо, щоб, наприклад, знову виставляти блокпости – у нас присутні військові ЗСУ, вони несуть свою службу, коли потрібно — дадуть вказівки".

З березня 2014-го на пляжі поблизу Стрілкового з’явилися протитанкові їжаки.

Варто нагадати, що з російськими окупантами жителі Арабатської стрілки зустрілися першими: тут 15 березня 2014 року висадилися десантники, на жаль, не умовного, а справжнісінького супротивника. Військовослужбовці захопили компресорну станцію на газопроводі "Стрілково-Джанкой-Сімферополь", звідки Крим отримував чверть усіх газових постачань. Але хоч і живив "блакитним паливом" півострів, все ж таки перебував у Херсонській області.

Шлях загороджує дрот-плутанка

З того часу ця ділянка коси стала прикордонним районом з блокпостом, протитанковими "їжаками", огорожею з дроту-плутанки та розтяжками зі світло-шумовими гранатами на лінії пляжу.

За нашим блокпостом – окупована земля

Тоді місцеві жителі з подивом дивилися на військову техніку, що проносилася по їхніх і без того вбитих дорогах, а тисячі громадян з материка з тривогою стежили за розвитком подій на Арабатці, адже бронювати місця у приватників та замовляти путівки в готелях, готельних комплексах та на базах відпочинку традиційно починали ще із зими.

Навесні та влітку 2014-го на косі було багато української військової техніки

Всі були впевнені, що конфлікт між двома країнами ось-ось вирішиться. Але війна триває 8-й рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, як президент України Володимир Зеленський розцінює стягування російських військ до наших кордонів.