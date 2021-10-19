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Ударні вертольоти і тисячі солдат: Росія висадила в Криму масштабну армію

Автор
Геннадій Лубенець
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Мі-8АМТШ
Мі-8АМТШ

У навчаннях взяли участь понад вісім тисяч осіб.

Росія влаштувала масштабні військові навчання в окупованому Криму з залученням авіації та мотострілецьких підрозділів.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

Відзначається, що навчання проводилися на полігоні Опук, що на півдні Керченського півострова.

У навчаннях взяли участь близько 20 вертольотів Мі-8АМТШ під прикриттям ударних гелікоптерів Ка-52, а також підрозділи Південного військового округу із залученням частин, що базуються в Вірменії та на окупованих територіях Грузії.

Згідно з легендою, підрозділи повинні були вибити сили умовних бандформувань, які нібито готували теракти і планували дестабілізувати обстановку по всьому регіону.

Всього до навчань було залучено близько 350 одиниць бойової техніки, а також 8 тисяч військовослужбовців.

Опук на мапі Криму
Опук на мапі Криму

Як повідомлялося раніше, в Криму в кінці вересня проходили військові навчання окупаційних військ. Тоді до них залучали близько двох тисяч військовослужбовців і більше сотні одиниць бойової техніки.

Теги:
#Україна #Росія #Крим #Військові навчання
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