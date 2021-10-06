Росіяни влаштували стрільбища і вибухи в окупованому Криму (відео)

У навчаннях взяли участь близько двох тисяч військових.

В окупованому Криму росіяни влаштували масштабні військові навчання на полігоні Опук.

Кадрами з полігону поділилося Міноборони РФ у своєму Твіттері.

Як зазначено в підписі до відео, в навчаннях взяло участь Новоросійське гвардійський гірське з’єднання ВДВ.

Відзначається, що до них були залучені десантно-штурмовий та артилерійський полки.

У навчаннях брали участь понад 2 тисячі військовослужбовців, залучено більше сотні одиниць бойової та спеціальної техніки, серед яких БМД, БТР, танки, зенітні установки, авіація та артилерія.

Опук на мапі Криму

Як повідомлялося раніше, кримський пропагандист Іван Мезюхо висловлював думку, що Україні не вдасться повернути окупований півострів силовим шляхом, оскільки той був перетворений Росією в "укріплений форпост".

За даними українського Міністерства з тимчасово окупованих територій, Росія в Криму готується до розміщення ядерної зброї. Однак там не виключають, що незабаром Кремлю доведеться повернути Крим Україні.