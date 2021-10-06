Россияне устроили стрельбища и взрывы в оккупированном Крыму (видео)

В учениях приняли участие около двух тысяч военных.

В оккупированном Крыму россияне устроили масштабные военные учения на полигоне Опук.

Кадрами с полигона поделилось Минобороны РФ в своем Твиттер.

Как указано в подписи к видео, в учениях приняло участие Новороссийское гвардейское горное соединение ВДВ.

Отмечается, что в них были задействованы десантно-штурмовой и артиллерийский полки.

В учениях принимают участие более 2 тысяч военнослужащих, задействовано более сотни единиц боевой и специальной техники, среди которых БМД, БТР, танки, зенитные установки, авиация и артиллерия.

Опук на карте Крыма

Как сообщалось ранее, крымский пропагандист Иван Мезюхо высказывал мнение, что Украине не удастся вернуть оккупированный полуостров силовым путем, поскольку тот был превращен Россией в "укрепленный форпост".

По данным украинского Министерства по временно оккупированным территориям, Россия в Крыму готовится к размещению ядерного оружия. Однако там не исключают, что вскоре ей придется вернуть Крым Украине.