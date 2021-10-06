Укр

Россияне устроили стрельбища и взрывы в оккупированном Крыму (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Учения российских военных в Крыму
Учения российских военных в Крыму

В учениях приняли участие около двух тысяч военных.

В оккупированном Крыму россияне устроили масштабные военные учения на полигоне Опук.

Кадрами с полигона поделилось Минобороны РФ в своем Твиттер.

Как указано в подписи к видео, в учениях приняло участие Новороссийское гвардейское горное соединение ВДВ.

Отмечается, что в них были задействованы десантно-штурмовой и артиллерийский полки.

В учениях принимают участие более 2 тысяч военнослужащих, задействовано более сотни единиц боевой и специальной техники, среди которых БМД, БТР, танки, зенитные установки, авиация и артиллерия.

Опук на карте Крыма
Опук на карте Крыма

Как сообщалось ранее, крымский пропагандист Иван Мезюхо высказывал мнение, что Украине не удастся вернуть оккупированный полуостров силовым путем, поскольку тот был превращен Россией в "укрепленный форпост".

По данным украинского Министерства по временно оккупированным территориям, Россия в Крыму готовится к размещению ядерного оружия. Однако там не исключают, что вскоре ей придется вернуть Крым Украине.

Теги:
#Украина #Россия #Крым #Учения
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