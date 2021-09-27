Россия вновь превратила Крым в военный полигон и начала масштабные учения: подробности

Боевики РФ будут учиться с использованием различных видов оружия.

Российские оккупанты начали военные учения на полуострове Крым. Они будут проходить с участием почти двух тысяч военнослужащих. Также будут использованы более 100 единиц боевой и специальной техники.

Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает "ТАСС".

Военные тренировки будут проводить на востоке оккупированного Крыма на полигоне Опук. Они продлятся в течение трех дней.

Известно, что упражнения боевых стрельб российские подразделения будут отрабатывать из штатного вооружения боевой техники совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями.

Отмечается, что обучение российских военнослужащих начнутся с так называемого "марш-броска подразделений" к месту выполнения задач. Для этого послужат боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка".

Оккупанты будут проводить обучение как днем, так и ночью. Они планируют отработать наступательные действия благодаря огню с танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30.

Стоит отметить, что российские боевики будут учиться с использованием различных видов оружия. В процессе учений военнослужащим будут служить автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, а также снайперское вооружение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 20 сентября на Западной Украине начались военные учения RAPID TRIDENT-2021 с участием 15 стран — Украины, США и других членов НАТО.