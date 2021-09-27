Росія знову перетворила Крим у військовий полігон і почала масштабні навчання: подробиці

Бойовики РФ навчатимуться з використанням різних видів зброї.

Російські окупанти почали військові навчання на півострові Крим. Вони проходитимуть за участі майже двох тисяч військовослужбовців. Також будуть використані більше ніж 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Про це в понеділок, 27 вересня, повідомляє "ТАСС".

Військові тренування будуть проводити на сході окупованого Криму на полігоні Опук. Вони триватимуть протягом трьох днів.

Відомо, що вправи бойових стрільб російські підрозділи відпрацьовуватимуть зі штатного озброєння бойової техніки спільно з зенітно-ракетними, протитанковими, вогнеметними, артилерійськими і снайперськими підрозділами.

Зазначається, що навчання російських військовослужбовців почнуться із так званого "марш-кидка підрозділів" до місця виконання завдань. Для цього послугують бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ "Ракушка".

Окупанти будуть проводити навчання як вдень, так і вночі. Вони планують відпрацювати наступальні дії завдяки вогню із танків Т-72Б3, 120-мм самохідно-артилерійських знарядь 2С9 "Нона-С" і 122-мм гаубиць Д-30.

Варто відзначити, що російські бойовики навчатимуться з використанням різних видів зброї. В процесі навчань військовослужбовцям слугуватимуть автомати АК-12, кулемети "Печеніг", гранатомети РПГ-7Д, 12,7-мм великокаліберний кулемет "Корд", реактивний піхотний вогнемет РПО-А "Джміль", автоматичний 30-мм гранатомет АГС-30, а також снайперське озброєння.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 20 вересня на Західній Україні почалися військові навчання RAPID TRIDENT-2021 за участі 15 країн — України, США та інших членів НАТО.