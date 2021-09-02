"У них просто не буде іншого варіанту": Резніков озвучив причину і терміни повернення Криму до України

Росія не буде довго триматися на нафті та газу — Резніков

Окупований Росією півострів Крим може зовсім скоро знову повністю перейти під владу України. Все через те, що нафта і газ РФ незадовго можуть перестати бути потрібними.

Про це в інтерв’ю "Liga.net" 2 вересня повідомив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, зараз Росія є країною-бензоколонкою, але з часом все може змінитися.

"Думати, що Росія і далі буде триматися на нафті і газу — це помилка", — говорить Резніков.

Також він заявляє, що до 2030 року як в Європі, так і в Україні взагалі можуть відмовитися від бензинових двигунів.

Віцепрем'єр-міністр вважає, що це може стати причиною деокупацію Криму. Резніков заявляє, що все відбудеться за згодою РФ.

"У них просто іншого варіанту не буде", — заявляє політик.

Також він передбачає, що "керівництво Росії ще буде покладати квіти до монументів жертв російської агресії".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в НАК "Нафтогаз" відповіли на пропозицію "Газпрому" про умови продовження транзиту газу через українську ГТС в ЄС і закупівлі газу у Росії, і сказали, що це буде невигідно для України. В "Газпромі" заявили, що Україні ніхто і не пропонував купувати газ у РФ — це було адресовано Євросоюзу.

Нагадуємо, що експосол України в США Валерій Чалий назвав однією з головних проблем України не корупцію, а те, що в країні часто пробачають газові борги.