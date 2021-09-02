Экс-посол Украины в США назвал главную проблему Украины - и это не коррупция

Если бы в Украине были деньги на оборону, то возможно, стране и не пришлось бы вступать в НАТО — Чалый

Одной из главных проблем Украины является не коррупция, а то, что в стране часто прощают долги, в первую очередь газовые.

Об этом в среду, 1 сентября, "24 каналу" заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Посол отметил, что сейчас в стране есть около 100 миллиардов гривен задолженности на счетах теплокоммунэнерго, газзбутов и облгазов.

"На самом деле сегодня самая большая наша проблема – это даже не коррупция. Да, она есть. Однако может зайти олигарх и напрямую решить свои личные проблемы. Сейчас 100 миллиардов гривен простили бизнесменам", – заявил Чалый.

По его словам, они не возвращают долги, а вместо этого меньшие выплаты получают простые люди.

Также он отметил, что сейчас налоги стали ниже, чем было ранее — если уже й "закручивать гайки", то всем, отметил экс-посол.

Чалый сказал, что те 100 или 200 миллиардов гривен стали б хорошей помощью для закупки вооружения, что могло б защитить граждан страны надежнее.

Кроме того, Чалый заявил о наличии ресурсов в Украине, как это видят в США. Вот только в стране пытаются усилить свою оборону благодаря партнерам.

По словам экс-посла, в Украине получают огромные суммы от других стран на военное обеспечение. К примеру, только от США страна получила за 2021 год 400 миллионов долларов, которые пришли от плательщиков налогов.

"На какие деньги мы закупим противовоздушную оборону? Даже те же Javelin – мы платили лишь частично", — говорит Чалый.

Также он отметил, что если бы в Украине были эти деньги, то возможно, стране и не пришлось бы вступать в НАТО.

Напоминаем, что 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить совместную борьбу с российской агрессией, сотрудничество во многих сферах и поддержку евроатлантических стремлений Киева. Позже Зеленский прокомментировал встречу с Байденом. В сети появились первые совместные фото президентов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед 30-летием Украины бывший президент Виктор Янукович назвал прекращение дружбы с Россией главной ошибкой в истории Украины, за что его высмеяли в сети.