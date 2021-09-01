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З’явилися перші спільні фото та відео Зеленського з Байденом

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Володимир Зеленський і Джо Байден Новина оновлена 01 вересня 2021, 21:42
Володимир Зеленський і Джо Байден

Почалася зустріч Зеленського і Байдена.

У Вашингтоні проходить зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

У мережі з’являються перші фото і відео із зустрічі президентів. Обидва президенти в чорних масках.

Передбачається, що переговори триватимуть 2,5 години. Потім Зеленський і Байден повинні провести зустріч віч-на-віч. Також мають відбутися переговори української та американської делегацій. Перед переговорами лідери держав повинні зробити короткі заяви для ЗМІ.

Нагадаємо, глава України знаходиться в США з робочим візитом. Спочатку зустріч з Джо Байденом планувалася на 31 серпня, але була перенесена на 1 вересня.

За найважливішими моментами зустрічі ви можете стежити в трансляції "Телеграфа".

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