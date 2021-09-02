Екс-посол України в США назвав головну проблему України — і це не корупція

Якби в Україні були гроші на оборону, то можливо, країні і не довелося б вступати в НАТО — Чалий

Однією з головних проблем України є не корупція, а те, що в країні часто прощають борги, в першу чергу газові.

Про це в середу, 1 вересня, "24 каналу" заявив експосол України в США Валерій Чалий.

Посол зазначив, що зараз в країні є близько 100 мільярдів гривень заборгованості на рахунках теплокомуненерго, газзбутів і облгазів.

"Насправді сьогодні найбільша наша проблема — це навіть не корупція. Так, вона є. Однак може зайти олігарх і безпосередньо розв'язати свої особисті проблеми. Зараз 100 мільярдів гривень пробачили бізнесменам", — заявив Чалий.

За його словами, вони не повертають борги, а замість цього менші виплати отримують прості люди.

Також він зазначив, що зараз податки стали нижче, ніж було раніше — якщо вже й "закручувати гайки", то всім, зазначив експосол.

Чалий сказав, що ті 100 або 200 мільярдів гривень стали б гарною допомогою для закупівлі озброєння, що могло б захистити громадян країни надійніше.

Крім того, Чалий заявив про наявність ресурсів в Україні, як це бачать в США. Ось тільки в країні намагаються посилити свою оборону завдяки партнерам.

За словами експосла, в Україні отримують величезні суми від інших країн на військове забезпечення. Наприклад, тільки від США країна отримала за 2021 рік 400 мільйонів доларів, які прийшли від платників податків.

"На які гроші ми закупимо протиповітряну оборону? Навіть ті ж Javelin — ми платили лише частково", — говорить Чалий.

Також він зазначив, що якби в Україні були ці гроші, то можливо, країні і не довелося б вступати в НАТО.

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