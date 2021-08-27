Укр

В России столкнулись с нехваткой газа, но снова говорят о "замерзающей" Украине

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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В России столкнулись с нехваткой газа, но снова говорят о "замерзающей" Украине Новость обновлена 27 августа 2021, 14:43
Российские газовщики столкнулись с проблемой к осенне-зимнему сезону. Фото взято из открытых источников.

В России столкнулись с проблемой нехватки газа и рассказали, что ждет людей с осени

В России возникла угроза нехватки газа, из-за чего "Газпром" может сорвать планы по заполнению подземных хранилищ.

Об этом сообщают местные СМИ, по информации которых проблема наметилась по причине того, что этим аномально жарким летом газ расходовали, как никогда. Таким образом, произошел дефицит топлива для осенне-зимнего периода. 

Кроме того, местные компании говорят, что их уже уведомили о возможных ограничениях поставок газа для их нужд. Ситуация для страны также усугубляется тем, что две третьих электростанций в РФ работают на природном газе, и если его будет не хватать, некоторые мощности придется переводить на использование мазута.

Отметим, что на фоне этой новости росСМИ начали распространять ежегодную угрозу Украине: дескать, наша страна также рискует "замерзнуть" из-за якобы пустующих газовых хранилищ. Впрочем, в украинском правительстве о такой проблеме не сообщали. А в прошлом году подобная новость оказалась лишь фейком: отопительный сезон прошел без особенностей и ЧП.

Напомним, России не хватает собственного производства для импортозамещения, но ей продолжают поставлять материалы несмотря на санкции.

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