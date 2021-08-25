"Газпрому" придется делиться

Свободная конкуренция и недопущение злоупотребления доступом к рынку не является пустыми словами для ЕС

Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль объяснила, что конкретно означает решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа по "Северному потоку-2".

Об этом она написала в среду, 24 августа, на своей странице в соцсети Facebook.

"Исключений не будет: двери закрываются.«Северный поток-2» не будет освобожден от требований газовой директивы ЕС…