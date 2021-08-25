Укр

"Газпрому" придется делиться

Автор
Л. Зеркаль
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
16
"Газпрому" придется делиться Новость обновлена 25 августа 2021, 20:33
Северный поток-2

Свободная конкуренция и недопущение злоупотребления доступом к рынку не является пустыми словами для ЕС

Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль объяснила, что конкретно означает решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа по "Северному потоку-2".

Об этом она написала в среду, 24 августа, на своей странице в соцсети Facebook.

"Исключений не будет: двери закрываются.«Северный поток-2» не будет освобожден от требований газовой директивы ЕС…

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
Шанс для России: как Путин использует победу "Талибана" в борьбе против США
Мир
Шанс для России: как Путин использует победу "Талибана" в борьбе против США
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Шанс для России: как Путин использует победу "Талибана" в борьбе против США
Шанс для России: как Путин использует победу "Талибана" в борьбе против США
Дата публикации
Категория
Миллиардные тендеры, сын-регионал и скандальные выборы: кто такой Юрий Вилкул, ставший у руля Кривого Рога
Миллиардные тендеры, сын-регионал и скандальные выборы: кто такой Юрий Вилкул, ставший у руля Кривого Рога
Дата публикации
Категория
В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
Дата публикации
Категория
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Дата публикации
Категория
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС