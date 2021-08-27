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У Росії зіткнулися з нестачею газу, але знову говорять про "замерзаючу" Україну

Автор
О. Волкова
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У Росії зіткнулися з нестачею газу, але знову говорять про "замерзаючу" Україну Новина оновлена 27 серпня 2021, 14:43
Російські газовики зіткнулися з проблемою до осінньо-зимового сезону. Фото взято з відкритих джерел.

У Росії зіткнулися з проблемою браку газу і розповіли, що чекає на людей з осені

У Росії виникла загроза нестачі газу, через що "Газпром" може зірвати плани щодо заповнення підземних сховищ.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, за інформацією яких проблема намітилася через те, що цим аномально спекотним літом газ витрачали, як ніколи. Таким чином, стався дефіцит палива для осінньо-зимового періоду.

Крім того, місцеві компанії говорять, що їх уже повідомили про можливі обмеження поставок газу для їх потреб. Ситуація для країни також погіршується через те, що дві третини електростанцій в РФ працюють на природному газі, і якщо його буде не вистачати, деякі потужності доведеться переводити на використання мазуту.

Відзначимо, що на тлі цієї новини росЗМІ почали поширювати щорічну загрозу Україні: мовляв, наша країна також ризикує "замерзнути" через нібито порожні газові сховища. Втім, в українському уряді про таку проблему не повідомляли. А в минулому році подібна новина виявилася лише фейком: опалювальний сезон пройшов без особливостей і НП.

Нагадаємо, Росії не вистачає власного виробництва для імпортозаміщення, але їй продовжують постачати матеріали незважаючи на санкції.

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