Россия не справляется с импортозамещением, нет материала даже для надувных лодок

России не хватает собственного производства для импортозамещения, но ей продолжают поставлять материалы несмотря на санкции.

Российский военно-технический форум "Армия", который проходит в Московской области с 22 августа показал слабые места в вопросах технологий в РФ. Так, ахиллесовой пятой оказалась тема импортозамещения. Не хватает материалов даже для простого — надувных лодок.

Об этом 26 августа на странице в Facebook написал украинский политический блогер Александр Коваленко.

Российский концерн «Калашников» не справился с импортозамещением для надувных лодок

Как известно на прошлой неделе в России стартовал форум «Армия», который с первых же дней был омрачен катастрофами российской авиационной техники, в том числе и той, которая должна была стать экспонатами выставки. В данном случае я имею ввиду военно-транспортный Ил-112В, но не о нем пойдет речь в данном материале.

Дело в том, что данная выставка в очередной раз продемонстрировала — Россия не только не справляется с импортозамещением, но и то, что санкции, введенные против России в вопросах предоставления технологий для производства военной техники и средств для ВС РФ, по-прежнему нарушаются. Причем касается это не только серьезной продукции, например авиации или кораблестроения, но и менее сложной в проектировании и создании.

Например, ГК «Калашников» представил надувные лодки с жестким корпусом DS-RIB 450 и DS-RIB 530, разработанные на «Рыбинской верфи». Данные надувные лодки должны будут производиться для нужд подразделений специального назначения Минобороны России. Но есть одно "НО".

Дело в том, что данные надувные лодки используют для своего корпуса материал Drop stitch, который выпускает французская компания Orca. В России аналогов такого материала не производят, а потому закупать его приходится у французов.

Кроме того, данные надувные лодки используют тихие четырехтактные двигатели Mercury. А все потому, что в России не выпускаются тихие четырехтактные двигатели, необходимые для структур специального назначения.

То есть, казалось бы, банальная надувная лодка, а вскрыла как неспособность России импортозаместить ряд материалов, так и то, что поставки этих материалов для потенциальных нужд МО РФ продолжают осуществляться, вопреки введенным санкциям.

Для "сверхдержавы", конечно же, позор, а вот к странам продолжающим обслуживать ее потребности, на мой взгляд, должен возникнуть ряд вопросов.