"Не можем верить России": Витренко ответил на предложение "Газпрома" по транзиту

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о том, что Украине невыгодно сохранять транзит газа, на условиях предложенных "Газпромом".

Об этом сообщает Департамент интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины".

Накануне председатель правления российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и даже увеличить его при дополнительных закупках "голубого топлива".

Витренко отметил, что при этом Украина будет платить России больше чем получит за транзит:

"Такое продление транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит", — сказал председатель правления Нафтогаза.

Также он упомянул, что не стоит доверять гарантиям России, поскольку страна совершила военное вторжение в Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава МИД Литвы предложил компенсировать Украине потери от "Северного потока-2" перспективами вступления в НАТО.