В "Газпроме" ответили "Нафтогазу": "Никто не предлагал Украине российский газ"

В субботу, 24 июля, в НАК "Нафтогаз" ответили на предложение "Газпрома" об условиях продолжения транзита газа через украинскую ГТС в ЕС и закупках газа у России. Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко указал, что эти условия будут невыгодными для Украины.

На это обратили внимание в "Газпроме" и сделали уточняющий комментарий, в котором говорится, что Украине никто и не предлагал закупать газ у России, а заявления главы правления "Газпрома" Алексея Миллера адресованы Евросоюзу и, в частности, Германии. Об этом пишет ТАСС.

"Речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам", - сказано в заявлении "Газпрома".

Напомним, в четверг Миллер допустил возможность увеличения поставок газа через украинскую ГТС после 2024 года, но этот вопрос будет решатся с учетом рыночных цен.

Напомним, экономический и политический эксперт Борис Кушнирук оценил для "Телеграфа" вероятность продления транзитного контракта после 2024 года, а также европейские и американские интересы в газовых играх.