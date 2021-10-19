Ударные вертолеты и тысячи солдат: Россия высадила в Крыму масштабную армию

В учениях приняло участие более восьми тысяч человек.

Россия устроила масштабные воинские учения в оккупированном Крыму с задействованием авиации и мотострелковых подразделений.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что учения проводились на полигоне Опук, что на юге Керченского полуострова.

В учениях приняли участие около 20 вертолетов Ми-8АМТШ под прикрытием ударных геликоптеров Ка-52, а также подразделения Южного военного округа с привлечением частей, базирующихся в Армении и на оккупированных территориях Грузии.

Согласно легенде, подразделения должны были выбить силы условных бандформирований, которые якобы готовили теракты и планировали дестабилизировать обстановку по всему региону.

Всего к учениям были привлечены около 350 единиц боевой техники, а также 8 тысяч военнослужащих.

Опук на карте Крыма

Как сообщалось ранее, в Крыму в конце сентября проходили военные учения оккупационных войск. Тогда к ним привлекали около двух тысяч военнослужащих и более сотни единиц боевой техники.