Укр

Туристическое сердце Украины превратили в "милитаризированный авианосец" - Зеленский

Автор
Е. Волкова
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Автор
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Туристическое сердце Украины превратили в "милитаризированный авианосец" - Зеленский Новость обновлена 22 августа 2021, 15:30
Зеленский на встрече с Меркель 22 августа

Президент Украины рассказал, что нам нужен флот 30-летней давности, который не пустил бы РФ в Крым

На совместной пресс-конференции, которую устроили главы Германии и Украины Ангела Меркель и Владимир Зеленский 22 августа, президент нашей страны ответил на вопрос, что ждет отечественный флот в будущем.

По словам Зеленского, Украина должна разблокировать Черноморский и Азовский регионы. 

"Поэтому было решено на уровне нашего государства, на уровне СНБО сделать украинский флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад. Флот, благодаря которому Россия не могла бы незаконно аннексировать наш украинский полуостров и теперь из туристического сердца Украины сделать милитаризированный авианосец", — заявил президент.

По его словам, Украине необходима консолидация всех партнеров страны. Зеленский говорит, что уже обратился за поддержкой к правительству Великобритании и США. Этот вопрос Зеленский также обсудит с лидером США Джо Байденом напрямую 31 августа.

Что же касается Германии, продолжает президент, Украина обращалась к немцам насчет оружия для флота, однако получила отказ.

"В плане учений Германия и Европа нас поддерживает. Но нам нужны очень предметные вещи, и мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать", — сказал Зеленский, уточняя, что речь идет о военных катерах и снайперских винтовках.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель считает возможной встречу в "нормандском формате" на высшем уровне с президентами Франции, России и Украины, однако при одном условии.

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