Сухопутный "коридор" для связи РФ с Крымом проляжет через курортный Бердянск: что говорят о проблеме его жители

Тарифы, ковид и… комары в преддверии нового года пугают бердянцев больше, чем наступление российских войск

Несмотря на то, что Россия устами Путина заверила США и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего государства, доверять бывшему "старшему брату" и расслябляться украинцам не стоит – боевики на Донбассе ежедневно ведут обстрелы, в том числе и из запрещенного Минскими соглашениями оружия, гибнут и получают боевые травмы наши бойцы и мирные жители на линии соприкосновения.

То есть, угроза создания российской армией "сухопутного коридора" между Донетчиной и Крымским полуостровом остается. И пролегать он, по мнению военных теоретиков, будет через такие города как Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ – с какой бы стороны не началась атака оккупантов. Накануне "Телеграф" рассказывал, что думают по поводу российской угрозы жители Геническа и Генического района, куда в летние месяцы на отдых съезжаются тысячи отдыхающих.

А вот курортный Бердянск, можно сказать, доступен противнику с двух флангов – не только с суши, но и с Азовского моря, где, опять-таки, Российской Федерацией ограничено движение кораблей украинского флота. Как относятся к такой угрозе местные жители?

Переживают о тарифах и новогодних гуляниях

"Ой, мы тут все в наступление чужой армии не верим, — убеждает журналиста Марина, работающая в небольшом, но "продвинутом" коллективе. – У нас в городе я ни разу не слышала, чтобы люди между собой обсуждали такую опасность. А вот что реально беспокоит людей, среди которых множество пенсионеров, так это цены, тарифы на коммунальные услуги и еще коронавирусные ограничения. Пенсии маленькие, а тут Новый год "на носу", надо подарки детям готовить и продукты на праздничный стол купить".

Бердянск готовится к Новому году

Бердянск, как и вся Запорожская область, уже длительное время находится в "красной" ковидной зоне, потому местные жители также озабочены городскими праздничными мероприятиями – пока неизвестно, состоятся ли утренники для детей и гуляния возле городских елок. "И именно этот вопрос сейчас на устах у всех: будут ли какие-то развлекаловки, где и почем — все так примитивно".

Ну а те бердянцы, что держат гостевые дома и отели для отдыхающих или задействованы в этом бизнесе, переживают, что локдауны продолжатся и в 2022-м. В общем, по словам женщины, реальные бытовые проблемы на сегодня для граждан актуальнее, чем пока что прогнозируемые артналеты и танковые атаки. Тем более, что, по словам Марины, для жителей этого курортного городка привычным остается в общении русский язык, "мова" в ходу только на работе, как того требует Закон Украины.

Так бердянцы комментируют действия "Теплосети"

"На сегодня самая актуальная тема в Бердянске — это квитанции на отопление! – не сдерживая эмоций, заявляет Алевтина. – Представляете, придумали брать плату за доставку тепла даже у тех, у кого индивидуальное отопление! Приходят квитанции с разбегом от 150 до 500 гривен. Вот у меня – индивидуальное отопление, но пришла квитанция на 270 гривен. Возмущению нет предела!!! Это при том, что за газ я плачу исправно и по полной".

Такой предновогодний "сюрприз" бердянская "Теплосеть" преподнесла горожанам: владельцев автономного отопления, которые ранее разорвали отношения с этим предприятием, пытаются заставить платить за отопление мест общего пользования — подвалов, чердаков, подъездов и т.п., что связано с изменениями в законодательстве. Возмущенные граждане "митингуют" на встречах с депутатами и представителями "Теплосети" в надежде отстоять свою независимость от централизованной подачи тепла.

Люди возмущены суммами в платежках

Зарубежная родня встревожена слухами о наступлении

По мнению Игоря, в городе сохраняется стабильность, никто наступления чужой армии не ждет и не боится. "А вот родственники, которые живут за границей, в центре Европы, угрозу вторжения российских войск на территорию Украины воспринимают серьезно. Они переживают, звонят, спрашивают: "Как вы там? Чемоданы у вас сложены, машина заправлена, чтобы вы при возникновении опасности могли немедленно бежать, переехать к нам?". Предлагают также заранее купить билеты на поезд, если что, потом их перебронировать. Ну а нас здесь больше беспокоят тарифы на коммуналку, в частности, "Теплосети" – людям приходят платежки за то, за что раньше оплачивать не приходилось. Это на сегодня самая главная тема обсуждений".

"Теплосеть" хочет таким образом закрыть свои долги?

Обсуждают также коронавирус, но, получается, что кто опасается этого заболевания и его последствий, тот уже вакцинировался, а вот "антиваксы", даже несмотря на смертельные случаи среди знакомых, делать прививки не намерены.

Есть и еще одна архиважная для города проблема, приступать к решению которой следует уже сейчас. Минувшим летом отдых отпускников на Азовском побережье серьезно подпортили медузы, не исчезнувшие даже при похолодании, а конкретно в Бердянске еще и полчища комаров, обитающих в прибрежной части города. Примечательно, что одному из видов комаров, безвредному для людей, в городе даже был установлен памятник. Комары-звонцы представляют экологическую ценность для бердянской местности, ведь благодаря их личинкам восстанавливается лечебная грязь азовских лиманов.

Памятник бердянскому комару-звонцу

Ежегодно на обработку водоемов и зарослей от насекомых из городского бюджета выделяются немалые средства, но не всегда их своевременно осваивают. На этот раз деньги на борьбу с кровососами намерены выделить на ближайшей сессии 23 декабря.

"Если что — бердянцы встанут на защиту города"

Месяц назад бердянский градоначальник Валерий Баранов, не проработав в должности и года, покинул пост по собственному желанию. Какой видит нынешнюю ситуацию с возможным наступлением врага, мы поинтересовались у секретаря горсовета Александра Свидло, который сейчас исполняет обязанности городского головы.

"Я не имею доступа к такому уровню информации и не имею ее в том количестве, чтобы давать оценку вероятности таких событий, как военное наступление, — пояснил Александр Петрович. — Насколько мне известно из СМИ, сейчас даже первые лица государства, ведущие международные переговоры и непосредственно участвующие в этих процессах, не дают никаких прогнозов на этот счет.

Путь к Бердянску в 2014-2015 г преграждали блокпосты

Бердянск находится в 100 км от линии фронта, и мы всегда испытывали определенное напряжение по этому поводу. Но в городе достаточно разных военнослужащих — Военно-морских сил ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сил территориальной обороны, которые с января 2022 года будут более расширены. Город постоянно оказывает помощь военным и тесно с ними сотрудничает".

По словам Свидло, от руководства государства по подготовке к военным действиям пока что никаких распоряжений не поступало. "Лично у меня большая надежда, что никакого наступления на наше государство не будет. В то же время, я уверен, что в случае какой-либо угрозы бердянцы смогут оперативно сплотиться и сделать все возможное для защиты города и страны. Такой опыт у Бердянска есть".

Корабль Морской охраны

По информации отдела по работе с обращениями граждан и Контакт-центра, от жителей города вопросы по данной теме не поступали. Александр Свидло уточнил, что решение об установке блокпостов — в полномочиях Вооруженных сил Украины, а местные власти могут быть только помощниками в их обустройстве, как это и происходило в 2014-2015 годах. Перечень простейших укрытий (подвалов), которые могут быть использованы для защиты населения от факторов опасности, размещены на сайте Бердянского горсовета с указанием адресов, да и на самих строениях имеются необходимые указатели.

Морская охрана обосновалась в Бердянске с 2015 года

Кстати, в Бердянске с 2015 года дислоцируется подразделение Мариупольского отряда Морской охраны. Нынешним летом для него был построен военный городок как часть международного проекта, цель которого — поддержка развития инфраструктуры и потенциала Морской охраны Госпогранслужбы Украины правительством США. Стоимость объекта составляет 4 млн долларов США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем политконсультант Владимир Грановский объяснил нерешительность президента Владимира Зеленского в отношении переговоров с Российской Федерацией.