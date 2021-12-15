Сухопутный "коридор" для связи РФ с Крымом проляжет через курортный Бердянск: что говорят о проблеме его жители
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Тарифы, ковид и… комары в преддверии нового года пугают бердянцев больше, чем наступление российских войск
Несмотря на то, что Россия устами Путина заверила США и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего государства, доверять бывшему "старшему брату" и расслябляться украинцам не стоит – боевики на Донбассе ежедневно ведут обстрелы, в том числе и из запрещенного Минскими соглашениями оружия, гибнут и получают боевые травмы наши бойцы и мирные жители на линии соприкосновения.
То есть, угроза создания российской армией "сухопутного коридора" между Донетчиной и Крымским полуостровом остается. И пролегать он, по мнению военных теоретиков, будет через такие города как Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ – с какой бы стороны не началась атака оккупантов. Накануне "Телеграф" рассказывал, что думают по поводу российской угрозы жители Геническа и Генического района, куда в летние месяцы на отдых съезжаются тысячи отдыхающих.
А вот курортный Бердянск, можно сказать, доступен противнику с двух флангов – не только с суши, но и с Азовского моря, где, опять-таки, Российской Федерацией ограничено движение кораблей украинского флота. Как относятся к такой угрозе местные жители?
Переживают о тарифах и новогодних гуляниях
"Ой, мы тут все в наступление чужой армии не верим, — убеждает журналиста Марина, работающая в небольшом, но "продвинутом" коллективе. – У нас в городе я ни разу не слышала, чтобы люди между собой обсуждали такую опасность. А вот что реально беспокоит людей, среди которых множество пенсионеров, так это цены, тарифы на коммунальные услуги и еще коронавирусные ограничения. Пенсии маленькие, а тут Новый год "на носу", надо подарки детям готовить и продукты на праздничный стол купить".
Бердянск, как и вся Запорожская область, уже длительное время находится в "красной" ковидной зоне, потому местные жители также озабочены городскими праздничными мероприятиями – пока неизвестно, состоятся ли утренники для детей и гуляния возле городских елок. "И именно этот вопрос сейчас на устах у всех: будут ли какие-то развлекаловки, где и почем — все так примитивно".
Ну а те бердянцы, что держат гостевые дома и отели для отдыхающих или задействованы в этом бизнесе, переживают, что локдауны продолжатся и в 2022-м. В общем, по словам женщины, реальные бытовые проблемы на сегодня для граждан актуальнее, чем пока что прогнозируемые артналеты и танковые атаки. Тем более, что, по словам Марины, для жителей этого курортного городка привычным остается в общении русский язык, "мова" в ходу только на работе, как того требует Закон Украины.
"На сегодня самая актуальная тема в Бердянске — это квитанции на отопление! – не сдерживая эмоций, заявляет Алевтина. – Представляете, придумали брать плату за доставку тепла даже у тех, у кого индивидуальное отопление! Приходят квитанции с разбегом от 150 до 500 гривен. Вот у меня – индивидуальное отопление, но пришла квитанция на 270 гривен. Возмущению нет предела!!! Это при том, что за газ я плачу исправно и по полной".
Такой предновогодний "сюрприз" бердянская "Теплосеть" преподнесла горожанам: владельцев автономного отопления, которые ранее разорвали отношения с этим предприятием, пытаются заставить платить за отопление мест общего пользования — подвалов, чердаков, подъездов и т.п., что связано с изменениями в законодательстве. Возмущенные граждане "митингуют" на встречах с депутатами и представителями "Теплосети" в надежде отстоять свою независимость от централизованной подачи тепла.
Зарубежная родня встревожена слухами о наступлении
По мнению Игоря, в городе сохраняется стабильность, никто наступления чужой армии не ждет и не боится. "А вот родственники, которые живут за границей, в центре Европы, угрозу вторжения российских войск на территорию Украины воспринимают серьезно. Они переживают, звонят, спрашивают: "Как вы там? Чемоданы у вас сложены, машина заправлена, чтобы вы при возникновении опасности могли немедленно бежать, переехать к нам?". Предлагают также заранее купить билеты на поезд, если что, потом их перебронировать. Ну а нас здесь больше беспокоят тарифы на коммуналку, в частности, "Теплосети" – людям приходят платежки за то, за что раньше оплачивать не приходилось. Это на сегодня самая главная тема обсуждений".
Обсуждают также коронавирус, но, получается, что кто опасается этого заболевания и его последствий, тот уже вакцинировался, а вот "антиваксы", даже несмотря на смертельные случаи среди знакомых, делать прививки не намерены.
Есть и еще одна архиважная для города проблема, приступать к решению которой следует уже сейчас. Минувшим летом отдых отпускников на Азовском побережье серьезно подпортили медузы, не исчезнувшие даже при похолодании, а конкретно в Бердянске еще и полчища комаров, обитающих в прибрежной части города. Примечательно, что одному из видов комаров, безвредному для людей, в городе даже был установлен памятник. Комары-звонцы представляют экологическую ценность для бердянской местности, ведь благодаря их личинкам восстанавливается лечебная грязь азовских лиманов.
Ежегодно на обработку водоемов и зарослей от насекомых из городского бюджета выделяются немалые средства, но не всегда их своевременно осваивают. На этот раз деньги на борьбу с кровососами намерены выделить на ближайшей сессии 23 декабря.
"Если что — бердянцы встанут на защиту города"
Месяц назад бердянский градоначальник Валерий Баранов, не проработав в должности и года, покинул пост по собственному желанию. Какой видит нынешнюю ситуацию с возможным наступлением врага, мы поинтересовались у секретаря горсовета Александра Свидло, который сейчас исполняет обязанности городского головы.
"Я не имею доступа к такому уровню информации и не имею ее в том количестве, чтобы давать оценку вероятности таких событий, как военное наступление, — пояснил Александр Петрович. — Насколько мне известно из СМИ, сейчас даже первые лица государства, ведущие международные переговоры и непосредственно участвующие в этих процессах, не дают никаких прогнозов на этот счет.
Бердянск находится в 100 км от линии фронта, и мы всегда испытывали определенное напряжение по этому поводу. Но в городе достаточно разных военнослужащих — Военно-морских сил ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сил территориальной обороны, которые с января 2022 года будут более расширены. Город постоянно оказывает помощь военным и тесно с ними сотрудничает".
По словам Свидло, от руководства государства по подготовке к военным действиям пока что никаких распоряжений не поступало. "Лично у меня большая надежда, что никакого наступления на наше государство не будет. В то же время, я уверен, что в случае какой-либо угрозы бердянцы смогут оперативно сплотиться и сделать все возможное для защиты города и страны. Такой опыт у Бердянска есть".
По информации отдела по работе с обращениями граждан и Контакт-центра, от жителей города вопросы по данной теме не поступали. Александр Свидло уточнил, что решение об установке блокпостов — в полномочиях Вооруженных сил Украины, а местные власти могут быть только помощниками в их обустройстве, как это и происходило в 2014-2015 годах. Перечень простейших укрытий (подвалов), которые могут быть использованы для защиты населения от факторов опасности, размещены на сайте Бердянского горсовета с указанием адресов, да и на самих строениях имеются необходимые указатели.
Кстати, в Бердянске с 2015 года дислоцируется подразделение Мариупольского отряда Морской охраны. Нынешним летом для него был построен военный городок как часть международного проекта, цель которого — поддержка развития инфраструктуры и потенциала Морской охраны Госпогранслужбы Украины правительством США. Стоимость объекта составляет 4 млн долларов США.
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