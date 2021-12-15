Сухопутний "коридор" для зв’язку РФ із Кримом проляже через курортний Бердянськ: що говорять про проблему його мешканці

Тарифи, ковід і... комарі напередодні нового року лякають бердянців більше, ніж наступ російських військ

Попри те, що Росія вустами Путіна запевнила США і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої держави, довіряти колишньому "старшому братові" і розслаблятися українцям не варто – бойовики на Донбасі щодня ведуть обстріл, у тому числі й із забороненої Мінськими угодами зброї, гинуть та отримують бойові травми наші бійці та мирні жителі на лінії зіткнення.

Тобто загроза створення російською армією "сухопутного коридору" між Донеччиною та Кримським півостровом залишається. І пролягатиме він, на думку військових теоретиків, через такі міста як Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Генічеськ – з якого б боку не почалася атака окупантів. Напередодні "Телеграф" розповідав, що думають з приводу російської загрози жителі Генічеська та Генічеського району, куди у літні місяці на відпочинок з’їжджаються тисячі відпочивальників.

А ось курортний Бердянськ, можна сказати, доступний супротивнику з двох флангів – не лише з суші, а й з Азовського моря, де, знову ж таки, Російською Федерацією обмежено рух кораблів українського флоту. Як ставляться до такої загрози місцеві жителі?

Переживають про тарифи та новорічні гуляння

"Ой, ми тут всі в наступ чужої армії не віримо, — переконує журналіста Марина, яка працює в невеликому, але "просунутому" колективі. — У нас у місті я жодного разу не чула, щоб люди між собою обговорювали таку небезпеку. А ось що реально турбує людей, серед яких безліч пенсіонерів, так це ціни, тарифи на комунальні послуги та ще коронавірусні обмеження.

Бердянськ готується до Нового року

Бердянськ, як і вся Запорізька область, вже тривалий час перебуває у "червоній" ковідній зоні, тому місцеві жителі також переймаються міськими святковими заходами – поки що невідомо, чи відбудуться дитячі "ранки" та гуляння біля міських ялинок. "І саме це питання зараз на устах у всіх: чи будуть якісь розважання, де й за скільки — все так примітивно".

Ну а ті бердянці, що тримають гостьові будинки та готелі для відпочивальників або залучені в цьому бізнесі, переживають, що локдауни продовжаться й у 2022-му. Загалом, за словами жінки, реальні побутові проблеми на сьогодні для громадян актуальніші, ніж прогнозовані артнальоти та танкові атаки. Тим більше, що, за словами Марини, для мешканців цього курортного містечка звичною залишається у спілкуванні російська мова, українська в ході лише на роботі, як того вимагає Закон України.

Так бердянці коментують дії "Тепломережі"

"На сьогодні найактуальніша тема в Бердянську — це квитанції на опалення! — не стримуючи емоцій, заявляє Алевтина. — Уявляєте, вигадали плату за доставлення тепла навіть тим, у кого індивідуальне опалення! Приходять квитанції з розбігом від 150 до 500 гривень. Ось у мене — індивідуальне опалення, але прийшла квитанція на 270 гривень. Обуренню немає межі! Це при тому, що за газ я плачу справно і по повній".

Такий передноворічний "сюрприз" бердянська "Тепломережа" піднесла городянам: власників автономного опалення, які раніше розірвали відносини з цим підприємством, намагаються змусити платити за опалення місць загального користування — підвалів, горищ, під’їздів тощо, що пов’язано зі змінами до законодавства. Обурені громадяни "мітингують" на зустрічах з депутатами та представниками "Тепломережі", сподіваючись відстояти свою незалежність від централізованої подачі тепла.

Люди обурені сумами у платіжках

Закордонна рідня стривожена чутками про наступ

На думку Ігоря, у місті зберігається стабільність, ніхто наступу чужої армії не чекає і не боїться. "А ось родичі, які живуть за кордоном, у центрі Європи, загрозу вторгнення російських військ на територію України сприймають серйозно. Вони переживають, дзвонять, питають: "Як ви там? Валізи у вас складені? Машина заправлена, щоб ви при виникненні небезпеки могли негайно бігти, переїхати до нас?". Пропонують також заздалегідь купити квитки на поїзд, якщо що, потім їх перебронювати. Ну а нас тут більше непокоять тарифи на комуналку, зокрема, "Тепломережі" – людям приходять платіжки за те, за що раніше не доводилося оплачувати. Це на сьогодні найголовніша тема обговорень".

"Тепломережа" хоче таким чином закрити свої борги?

Обговорюють також коронавірус, але виходить, що ті, хто побоюється цього захворювання та його наслідків, уже вакцинувалися, а от "антивакси", навіть попри смертельні випадки серед знайомих, робити щеплення не мають наміру.

Є ще одна архіважлива для міста проблема, приступати до вирішення якої слід уже зараз. Минулого літа відпочинок відпускників на Азовському узбережжі серйозно зіпсували медузи, що не зникли навіть при похолоданні, а саме в Бердянську ще й полчища комарів, що мешкають у прибережній частині міста. Примітно, що одному з видів комарів, нешкідливому для людей, у місті навіть було встановлено пам’ятник. Комарі-дзвінці становлять екологічну цінність для бердянської місцевості, адже завдяки їхнім личинкам відновлюється лікувальна грязь азовських лиманів.

Пам’ятник бердянському комару-дзвінцю

Щорічно на обробку водойм та заростей від комах з міського бюджету виділяються чималі кошти, але не завжди їх своєчасно освоюють. Цього разу гроші на боротьбу із кровопивцями мають намір виділити на найближчій сесії 23 грудня.

"Якщо що — бердянці стануть на захист міста"

Місяць тому бердянський градоначальник Валерій Баранов, не пропрацювавши на посаді й року, пішов за власним бажанням. Якою бачить нинішню ситуацію з можливим наступом ворога, ми поцікавилися у секретаря міськради Олександра Свідло — він зараз виконує обов’язки міського голови.

"Я не маю доступу до такого рівня інформації та не маю її в тій кількості, щоб давати оцінку ймовірності таких подій, як військовий наступ, — пояснив Олександр Петрович. — Наскільки мені відомо зі ЗМІ, зараз навіть перші особи держави, які ведуть міжнародні переговори та що безпосередньо беруть участь у цих процесах, не дають жодних прогнозів із цього приводу.

Шлях до Бердянська в 2014-2015 р. перегороджували блокпости

Так, Бердянськ знаходиться за 100 км від лінії фронту, і ми завжди відчували певну напругу з цього приводу. Але в місті досить різних військовослужбовців — Військово-морських сил ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Сил територіальної оборони, які з січня 2022 будуть розширені. Місто постійно надає допомогу військовим та тісно з ними співпрацює".

За словами Свідла, від керівництва держави щодо підготовки до військових дій жодних розпоряджень поки що не надходило. "Особисто маю велику надію, що ніякого наступу на нашу державу не буде. Водночас я впевнений, що у разі будь-якої загрози бердянці зможуть оперативно згуртуватися і зробити все можливе для захисту міста та країни. Такий досвід у Бердянська є".

Корабель Морської охорони

За інформацією відділу роботи зі зверненнями громадян та Контакт-центру, від жителів міста питання на цю тему не надходили. Олександр Свідло уточнив, що рішення про встановлення блокпостів у повноваженнях Збройних сил України, а місцева влада може бути лише помічниками в їхньому облаштуванні, як це й відбувалося у 2014-2015 роках. Перелік найпростіших укриттів (підвалів), які можуть бути використані для захисту населення від факторів небезпеки, розміщені на сайті Бердянської міськради із зазначенням адрес, та й на самих будівлях є необхідні вказівники.

Морська охорона влаштована у Бердянську з 2015 року

До речі, у Бердянську з 2015 року дислокується підрозділ Маріупольського загону Морської охорони. Цього літа для нього було збудовано військове містечко як частина міжнародного проєкту, метою якого є підтримка розвитку інфраструктури та потенціалу Морської охорони Держприкордонслужби України урядом США. Вартість об’єкту становить 4 млн доларів США.

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