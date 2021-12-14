Зеленський не хоче зустрічатися з реальністю, — Володимир Грановський

Політконсультант Володимир Грановський в інтерв’ю Людмилі Немирі з UKRLIFE.tv пояснив нерішучість президента Володимира Зеленського щодо переговорів із РФ. Також він заявив, що експертна спільнота не виконує своїх функцій.

«У нас президент не хоче зустрічатись із реальністю. Ну, гаразд, він не хоче. Ми йому не допомагаємо. Я критикую наше середовище — експертів, наш «цех експертів», які змушені, розпавшись на «політичні дахи», також перестають думати. Ми так не зробимо, ми так зробимо. Ви за кого несете відповідальність крім себе?

Експерт вважає, що такий стан справ може призвести до великої трагедії найближчим часом президента особисто та країну загалом:

«Зеленський не має шансів. Якщо Шольц зустрічатиметься з Путіним, Макрон буде, Байден буде, а він між ними бігатиме — це буде смішно. Він має набратися сил, зібрати свою команду і серйозно це обговорити, вони мають побудувати систему прямої комунікації. І почати повільно і не поспішаючи, крок за кроком повільно йти вгору. А якщо ти відмовляєшся... І Путін тебе все одно обдурить, він дуже хитрий... Тоді зроби як ти сказав: дай іншому, тому хто не боятиметься»

Також Володимир Грановський зазначив, що не вважає започаткування прямих переговорів приводом для колективного Заходу самоусунутись від проблеми України.

«Ми живемо на одній земній кулі і велика війна між католицизмом і православ’ям, між РФ та всім світом залишиться, між Азією та Європою, нікуди не подінеться континентальна війна. Ми живемо у світі, як писав Бжезинський, великої шахової гри, і ця гра нікуди не дінеться. Питання не в тому, щоб світ був, а в тому, щоби війни не було. Миру землі нічого очікувати ніколи. Головне, щоби війни не було. У цьому ж і мистецтво, щоб тримати один одного в тонусі — великих гравців, вони ж не дадуть один одному розслабитися і нам, але миру не буде і війни не буде», — резюмував політконсультант.

У вівторок, 14 грудня, Верховна Рада ухвалила законопроект про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях (№6359).