Зеленский не хочет встречаться с реальностью, - Владимир Грановский

Политконсультант Владимир Грановский в интервью Людмиле Немыря с UKRLIFE.tv объяснил нерешительность президента Владимира Зеленского в отношении переговоров с РФ. Также он заявил, что экспертное сообщество не выполняет своих функций.

«У нас президент не хочет встречаться с реальностью. Ну, ладно он не хочет. Мы ему не помогаем. Я критикую нашу среду — экспертов, наш «цех экспертов», которые вынуждено, распавшись на «политические крыши» также перестают думать. Мы так не сделаем, мы так сделаем. Вы за кого несёте ответственность кроме себя?

Эксперт считает, что такое состояние дел может привести к большой трагедии в ближайшее время президента лично и страну в целом:

«У Зеленского нет шансов. Если Шольц будет встречаться с Путиным, Макрон будет, Байден будет, а он между ними будет бегать — это будет смешно. Он должен набраться сил, собрать свою команду и серьезно это обсудить, они должны выстроить систему прямой коммуникации. И начать медленно и не спеша, шаг за шагом, по миллиметру двигаясь, как двигается по отвесной стене скалолаз медленно идти вверх. А если ты отказываешься… И Путин тебя всё равно обманет, он очень хитрый… Тогда сделай как ты сказал: дай другому, тому кто не будет бояться»

Также Владимир Грановский отметил, что не считает начало прямых переговоров поводом для коллективного Запада самоустраниться от проблемы Украины.

«Мы живем на одном земном шаре и великая война между католицизмом и православием, между РФ и всем миром останется, между Азией и Европой, никуда не денется континентальная война. Мы живём в мире, как писал Бжезинский, большой шахматной игры и эта игра никуда не денется. Вопрос не в том, чтобы мир был, а в том, чтобы войны не было. Мира на земле не будет никогда. Главное, чтобы войны не было. В этом же и искусство, в том, чтобы держать друг друга в тонусе — великих игроков, они же не дадут друг-другу расслабиться и нам, но мира не будет и войны не будет», — резюмировал политконсультант.

Во вторник, 14 декабря, Верховная Рада приняла законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях (№ 6359).