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Российский суд признал наличие войск РФ в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Москва заявляет, что российских войск в ОРДЛО нет Новость обновлена 16 декабря 2021, 14:25
Москва заявляет, что российских войск в ОРДЛО нет

Официальная Москва опровергает информацию и ссылается на ошибку.

Кировский районный суд в Ростове-на-Дону опубликовал одно из своих решений, которое подтверждает присутствие на оккупированной части Украины войск России. 

Само решение суда уже исчезло с сайта организации, но в сети сохранились скриншоты из него. 

В нем шла речь про поставки продовольствия раз в две недели для российских военных на территории ОРДЛО. 

Речь идет про объем поставок в 1300 тонн. Ноябрьское решение суда касалось приговора в 5,5 лет колонии за посредничество в даче взятки за отсутствие препятствий при поставках. Как отмечается, в приговоре шла речь про 2018 и 2019 год. Согласно показаниям, как пишет "РадиоСвобода", водители, перевозя груз, отдавали на границе документы и на машинах со снятыми номерами в сопровождении "принимающей стороны" ехали дальше. 

Журналисты подсчитали, что такого количества продовольствия хватит на 26 тысяч человек. 

В России уже прокомментировали это решение, назвав его ошибкой составителей текста. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что войск РФ в Украине нет. При этом он отметил, что на территорию ОРДЛО поставляется гуманитарная помощь.

Ранее "Телеграф" писал, что в России обвиняют украинского журналиста в экстремизме. Также сообщалось, что РФ стягивает войска к украинским границам — эскалация конфликта возможна в нескольких направления.

Теги:
#Россия #Поставки #Войска РФ #ОРДЛО
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