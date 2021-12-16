Російський суд визнав наявність військ РФ в Україні

Офіційна Москва заперечила інформацію та посилається на помилку.

Кіровський районний суд у Ростові-на-Дону опублікував одне зі своїх рішень, що підтверджує присутність на окупованій частині України військ Росії.

Саме рішення суду вже зникло із сайту організації, але в мережі збереглися скріншоти з нього.

У ньому йшлося про постачання продовольства раз на два тижні для російських військових на території ОРДЛО.

Йдеться про обсяг постачання 1300 тонн. Листопадове рішення суду стосувалося вироку 5,5 років колонії за посередництво у даванні хабара за відсутність перепон у поставках. Як зазначається, у вироку йшлося про 2018 та 2019 рік. Згідно зі свідченнями, як пише "Радіо Свобода", водії, перевозячи вантаж, віддавали на кордоні документи і на машинах зі знятими номерами у супроводі сторони, що "приймає", їхали далі.

Журналісти підрахували, що такої кількості продовольства вистачить на 26 тисяч людей.

У Росії вже прокоментували це рішення, назвавши його помилкою упорядників тексту. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що військ РФ в Україні немає. При цьому він зазначив, що на територію ОРДЛО відправляють гуманітарну допомогу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії звинувачують українського журналіста в екстремізмі. Також повідомлялося, що РФ стягує війська до українських кордонів — ескалація конфлікту можлива у кількох напрямках.