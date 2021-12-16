"Мы этого не хотим": Зеленский рассказал о "миллионах" жертв в случае начала российского вторжения

Зеленский надеется, что Россия не заинтересована в полномасштабном вторжении.

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину обернется "миллионами" жертв с обеих сторон.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, несмотря на то, что боеспособность украинской армии находится на высоком уровне, никто не строит иллюзий относительно возможностей российских войск.

Зеленский заявил, что в случае начала открытого вторжения будут "тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв".

"Поэтому мы этого не хотим", — сказал он.

В то же время он подчеркнул, что заявления о высоких рисках эскалации конфликта выглядят очень провокационно и опасно.

Вместе с тем Зеленский заявил, что Россия тоже потеряет множество людей в этом случае и выразил надежду, что в Кремле в этом не заинтересованы.

Как сообщалось ранее, Зеленский находится с официальным визитом в бельгийской столице Брюсселе, где уже провел ряд встреч. В частности, он поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем.