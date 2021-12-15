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Зеленский встретился с Шольцом и Макроном: о чем говорили

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Встреча политиков была весьма эмоциональной Новость обновлена 15 декабря 2021, 18:46
Встреча политиков была весьма эмоциональной

Глава государства надеется на поддержку Европы в противостоянии с Россией

Среда, 15 декабря, стала днем официальных встреч для президента Украины Владимира Зеленского. Во время своего визита в Брюссель он познакомился с новым канцлером Германии Олафом Шольцом и провел двухсторонние переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Подробности сообщили в пресс-службе Офиса президента, передает "Телеграф".

Сам Зеленский в личном Twitter отметил, что вместе с немецкими и французскими коллегами украинская сторона обсудила моменты работы в "нормандском формате". Три стороны из четырех (кроме России) готовы и дальше разбираться в проблемных вопросах Донбасса дипломатическим способом.

Следует добавить, что первое полугодие 2022 года для Франции будет весьма непростым, ведь именно она возглавит Совет Евросоюза. Владимир Зеленский выразил надежду на то, что за это время французское правительство будет достаточно внимательным к вопросам безопасности, а также заметит угрозы, исходящие от России.

Также во время встречи с Макроном были подняты некоторые темы сотрудничества Франции и Украины, в том числе общие экономические проекты.

Не обошлось и без темы желания Украины вступить в НАТО. По словам Зеленского, наше государство продолжает усовершенствоваться на пути к этой амбициозной цели, а людей, которые поддерживают членство в Альянсе, становится только больше.

Напомним, что Украина всячески пытается сдвинуть "нормандский процесс" с мертвой точки. При этом что Франция, что Германия всячески поддерживают необходимость и дальше вести переговоры по теме Донбасса. Более того — новоиспеченный канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивает, что пристально наблюдает за ситуацией на украинско-российской границе. От политика даже прозвучали заверения в том, что при необходимости официальный Берлин даст жесткий отпор Кремлю.

Теги:
#Переговоры #Президент Украины #Президент Франции #Канцлер Германии #Владимир Зеленский #Олаф Шольц #Эмманюэль Макрон
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