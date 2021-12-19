Укр

Не праздничная погода: в Мариуполе упала главная елка (фото, видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Елка в Мариуполе Новость обновлена 19 декабря 2021, 21:03
Елка в Мариуполе

Предновогодние празднования не обошлись без происшествия.

Погода в Мариуполе явно не располагает к праздничному настроению, ведь порывы штормового ветра вечером 19 декабря оказались достаточно сильными, чтобы повалить главную городскую елку.

Об этом информирует местное издание MRPL.CITY.

По данным региональной службы ГСЧС скорость ветра превышает 15 метров в секунду, что скорее всего и стало причиной того, что праздничное дерево попросту не выдержало нагрузок.

После падения елки к месту прибыли правоохранители, которые следят за ситуацией и не позволяют толпе подходить слишком близко. Кроме того, возле места происшествия уже были замечены рабочие, которые должны перевести главный символ праздников в изначальное вертикальное положение.

На обнародованных кадрах заметно, что возле новогодней красавицы в момент падения находились люди, однако, к счастью, для них происшествие закончилось всплеском эмоций, а не госпитализацией.

В Мариуполе упала елка
В Мариуполе упала елка

Остальные праздничные локации возле Драмтеатра, включая ярмарку, каток и резиденцию Святого Николая, продолжают работать в штатном режиме.

В этом году высота елки в Мариуполе достигла 14 метров, а украсили ее красными и золотистыми игрушками и иллюминацией из сотни тысяч светодиодов.

Как сообщалось ранее, в субботу, 18 декабря, главную елку Украины зажгли в центре Киева. Корреспондент "Телеграфа" заснял то, как это происходило и какой была атмосфера в столице.

Теги:
#Мариуполь #Елка
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