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Не святкова погода: у Маріуполі впала головна ялинка (фото, відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ялинка у Маріуполі Новина оновлена 19 грудня 2021, 21:03
Ялинка у Маріуполі

Передноворічні святкування не обійшлися без події.

Погода в Маріуполі явно не сприяє святковому настрою, адже пориви штормового вітру ввечері 19 грудня виявилися досить сильними, щоб повалити головну міську ялинку.

Про це повідомляє місцеве видання MRPL.CITY.

За даними регіональної служби ДСНС, швидкість вітру перевищує 15 метрів на секунду, що швидше за все і стало причиною того, що святкове дерево просто не витримало навантажень.

Після падіння ялинки до місця прибули правоохоронці, які стежать за ситуацією і не дозволяють натовпу підходити надто близько. Крім того, біля місця події вже було помічено робітників, які мають перевести головний символ свят у початкове вертикальне положення.

На оприлюднених кадрах помітно, що біля новорічної красуні в момент падіння перебували люди, проте, на щастя, для них пригода закінчилася сплеском емоцій, а не госпіталізацією.

У Маріуполі впала ялинка
У Маріуполі впала ялинка

Інші святкові локації біля Драмтеатру, включаючи ярмарок, ковзанку та резиденцію Святого Миколая, продовжують працювати у штатному режимі.

Цього року висота ялинки в Маріуполі досягла 14 метрів, а прикрасили її червоними та золотистими іграшками та ілюмінацією із сотні тисяч світлодіодів.

Як повідомлялося раніше, у суботу, 18 грудня, головну ялинку України запалили у центрі Києва. Кореспондент "Телеграфа" зняв те, як це відбувалося і якою була атмосфера в столиці.

Теги:
#Маріуполь #Ялинка
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