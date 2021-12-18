У Києві сьогодні запалюють головну ялинку країни (онлайн-трансляція)

Цього року головною тематикою свят обрано народження Ісуса.

Цього року у Києві буде порушено багаторічну традицію, згідно з якою головну ялинку країни запалювали 19 грудня. Натомість вона почне світитися на день раніше, 18 грудня о 17:00.

"Телеграф" вирішив нагадати, що відомо про новорічну красуню, яка прикрашатиме центральну площу столиці.

Як добре знають жителі Києва, навколо ялинки зазвичай розташовуються святкові локації на кшталт ярмарок, ковзанки, фотозони, концертні майданчики та інше. Цього року через пандемію коронавірусу розмах святкувань буде скромнішим, проте це не означає, що їх не буде зовсім.

Щодо святкового дерева, то воно цього року буде заввишки 31 метр, а його прикрасять близько десяти кілометрів гірлянд та тисячі золотистих та червоних іграшок.

Цього року організатори вирішили не експериментувати з верхівкою, а тому жодних капелюхів там не буде. Натомість жителі та гості столиці зможуть побачити традиційну різдвяну зірку.

Цього року основною тематикою святкувань буде народження Ісуса, а тому біля ялинки буде розміщено традиційний вертеп.

Крім самої ялинки у Києві буде на що подивитися. На Володимирському проїзді буде організовано святковий ярмарок, а у Маріїнському парку буде відкрито ще одну локацію. Усі охочі також зможуть відвідати ковзанку, яка відкриється біля пам’ятника Богдану Хмельницькому.

Також можна прогулятися на Банкову, де біля Офісу президента вже відкрилося святкове містечко.

Усі локації продовжуватимуть роботу до 19 січня.

Як повідомлялося раніше, у грудні 2021 та січні 2022 року українцям будуть надані додаткові вихідні у зв’язку зі святами. У грудні такий буде лише один, а у січні два.