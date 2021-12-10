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Календар новорічних вихідних 2022: скільки відпочиватимуть українці на свята

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Календар вихідних у зв’язку з Новим роком та Різдвом Новина оновлена 10 грудня 2021, 10:18
Календар вихідних у зв’язку з Новим роком та Різдвом

Українці отримають кілька додаткових вихідних у грудні та січні

У грудні 2021 року та у січні 2022 року українці отримають додаткові вихідні у зв’язку зі святкуванням Нового року та Різдва. Ці дні включені в календар вихідних та свят на наступний рік.

На українців грудні 2021 року чекає один додатковий вихідний. Католики, протестанти та частина православних християн відзначають Різдво 25 грудня, яке цього року припадає на суботу. Відповідно, державний вихідний згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю (КЗпП) перенесено на понеділок – 27 грудня.

Крім того, у грудні на одну годину буде скорочено передсвяткові робочі дні – 24 та 31 грудня.

Вже у січні українці отримають 12 офіційних вихідних. Згідно з КЗпП жителі нашої країни відпочиватимуть 1, 2 та 3 січня, а також з 7, 8 та 9 січня – через те, що 1 січня припадає на суботу, вихідний перенесений на понеділок, 3 січня. А у зв’язку з тим, що Різдво православні святкуватимуть у п’ятницю, то робочий день напередодні – 6 січня – скоротиться на годину.

Скільки українці відпочиватимуть у грудні та січні
Скільки українці відпочиватимуть у грудні та січні

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, які свята українці відзначатимуть у грудні 2021 року.

Теги:
#Різдво #Новий рік #Січень #Свята #Вихідні #Грудень
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