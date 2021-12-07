У Києві монтують головну ялинку країни: як виглядає новорічна красуня (ексклюзивний фоторепортаж)
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Висота ялинки-2022 сягне 31 метра
У вівторок, 7 грудня, на Софійській площі в Києві розпочалися роботи зі встановлення головного новорічного дерева країни. Красуня-ялинка сягатиме заввишки 31 метр.
Фото з місця подіями поділився кореспондент "Телеграфа".
Поряд із каркасом дерева, на якому вже почали закріплювати перші гілки, можна помітити ще кілька споруд. Це тому, що на Софійській площі планують влаштувати справжній новорічний куточок.
Крім ялинки тут побудують барвистий різдвяний вертеп, який за задумом має стати рекордсменом Європи. Також варто очікувати появи справжнього ярмаркового містечка, різних фотозон та, що важливо, ковзанки для любителів подібного виду відпочинку.
Зазначимо, що головне посилення ялинки цього року — різдвяний настрій. Попередня довжина гірлянди, якою прикрасять ялинку, сягає 10 кілометрів.
Загалом на встановлення дерева планують витратити від 25 до 27 мільйонів гривень. При цьому фінансування береться нібито не зі скарбниці міста, а від небайдужих спонсорів та меценатів.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Відкриття головної ялинки країни традиційно планують здійснити 19 грудня.
Зазначимо, що з приходом грудня тема новорічних свят традиційно набула популярності. "Телеграф" уже розповідав, чи варто розраховувати на снігову новорічну ніч і ділився секретами найвдалішого образу для зустрічі 2022 року — року Тигра.
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