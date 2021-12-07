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У Києві монтують головну ялинку країни: як виглядає новорічна красуня (ексклюзивний фоторепортаж)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Робітники вже розміщують ялинові гілки Новина оновлена 07 грудня 2021, 14:54
Робітники вже розміщують ялинові гілки

Висота ялинки-2022 сягне 31 метра

У вівторок, 7 грудня, на Софійській площі в Києві розпочалися роботи зі встановлення головного новорічного дерева країни. Красуня-ялинка сягатиме заввишки 31 метр.

Фото з місця подіями поділився кореспондент "Телеграфа".

Так виглядають роботи на Софіївці
Так виглядають роботи на Софіївці

Поряд із каркасом дерева, на якому вже почали закріплювати перші гілки, можна помітити ще кілька споруд. Це тому, що на Софійській площі планують влаштувати справжній новорічний куточок.

Перші ялинові гілки вже на місці
Перші ялинові гілки вже на місці

Крім ялинки тут побудують барвистий різдвяний вертеп, який за задумом має стати рекордсменом Європи. Також варто очікувати появи справжнього ярмаркового містечка, різних фотозон та, що важливо, ковзанки для любителів подібного виду відпочинку.

Поруч із ялинкою побудують вертеп
Поруч із ялинкою побудують вертеп

Зазначимо, що головне посилення ялинки цього року — різдвяний настрій. Попередня довжина гірлянди, якою прикрасять ялинку, сягає 10 кілометрів.

Загалом на встановлення дерева планують витратити від 25 до 27 мільйонів гривень. При цьому фінансування береться нібито не зі скарбниці міста, а від небайдужих спонсорів та меценатів.

У висоту ялинка сягає 31 метр
У висоту ялинка сягає 31 метр

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Відкриття головної ялинки країни традиційно планують здійснити 19 грудня.

Зазначимо, що з приходом грудня тема новорічних свят традиційно набула популярності. "Телеграф" уже розповідав, чи варто розраховувати на снігову новорічну ніч і ділився секретами найвдалішого образу для зустрічі 2022 року — року Тигра.

Теги:
#Київ #Прикраси #Ялинка #Новий рік #Фоторепортаж
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