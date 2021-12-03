Тисячі прикрас та 10 кілометрів гірлянд: якою буде головна ялинка України за 25 млн грн

У 2021 році центральною зробили релігійну тематику.

Головна новорічна ялинка країни у Києві буде присвячена Різдву. Відкриють її для відвідувачів 19 грудня.

Про це повідомляє сайт Київської міськадміністрації.

Якою буде київська ялинка у 2021 році

Ялинка на Софійській площі буде більшою, ніж минулого року. Висота дерева становитиме 31 метр. Прикрашатимуть ялинку куполоподібна 10-кілометрова гірлянда та 10 тисяч іграшок у червоних та золотих тонах. Біля її підніжжя збудують вертеп із різдвяними сценами. Його планують зробити найбільшим у Європі. Навколо ялинки будуть фігури Ісуса, пастухів, святого Йосипа, Богородиці, ангелів. Організатори обіцяють, що простір буде інклюзивним. Біля ялинки крім фотозон та місця для майстер-класів буде сцена та музей новорічних прикрас.

Що ще подивитись у столиці у Новий рік

На Володимирському проїзді працюватиме новорічний ярмарок. Він розташується від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової. Також цього року заплановано локацію у Маріїнському парку. Для любителів активного відпочинку відкриють ковзанку біля пам’ятника Богдану Хмельницькому.

Повідомляється, що новорічні декорації та ялинка коштуватимуть 25-27 млн грн. Кошти будуть надані спонсорами та організаторами.

Раніше "Телеграф" писав, що у Новий рік в Україні не варто чекати на сильні снігопади.