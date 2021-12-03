Тысячи украшений и 10 километров гирлянд: какой будет главная елка Украины за 25 млн грн

В 2021 году центральной сделали религиозную тематику.

Главная новогодняя елка страны в Киеве будет посвящена Рождеству. Откроют ее для посетителей 19 декабря.

Об этом сообщает сайт Киевской горгорсадминистрации.

Какой будет киевская ель в 2021 году

Елка на Софийской площади буде больше, чем в прошлом году. Высота дерева составит 31 метр. Украшать ель будут куполообразная 10-километровая гирлянда и 10 тысяч игрушек в красных и золотых тонах. У ее подножия построят вертеп с рождественскими сценами. Его планируют сделать самым большим в Европе. Вокруг ели будут фигуры Иисуса, пастухов, святого Иосифа, Богородицы, ангелов. Организаторы обещают, что пространство будет инклюзивным. Возле елки кроме фотозон и места для мастер-классов будет сцена и музей новогодних украшений.

Что еще посмотреть в столице в Новый год

На Владимирском проезде будет работать новогодняя ярмарка. Она расположится от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой. Также в этом году запланирована локация в Мариинском парке. Для любителей активного отдыха откроют каток-тоннель возле памятника Богдану Хмельницкому.

Сообщается, что новогодние декорации и елка будут стоить 25-27 млн грн. Средства будут предоставлены спонсорами и организаторами.

Ранее "Телеграф" писал, что в Новый год в Украине не стоит ждать сильных снегопадов.