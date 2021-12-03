Укр

Тысячи украшений и 10 километров гирлянд: какой будет главная елка Украины за 25 млн грн

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
71
Главная елка страны 2020 Новость обновлена 03 декабря 2021, 15:08
Главная елка страны 2020

В 2021 году центральной сделали религиозную тематику.

Главная новогодняя елка страны в Киеве будет посвящена Рождеству. Откроют ее для посетителей 19 декабря. 

Об этом сообщает сайт Киевской горгорсадминистрации. 

Какой будет киевская ель в 2021 году

Елка на Софийской площади буде больше, чем в прошлом году. Высота дерева составит 31 метр. Украшать ель будут куполообразная 10-километровая гирлянда и 10 тысяч игрушек в красных и золотых тонах. У ее подножия построят вертеп с рождественскими сценами. Его планируют сделать самым большим в Европе. Вокруг ели будут фигуры Иисуса, пастухов, святого Иосифа, Богородицы, ангелов. Организаторы обещают, что пространство будет инклюзивным. Возле елки кроме фотозон и места для мастер-классов будет сцена и музей новогодних украшений.

Что еще посмотреть в столице в Новый год

На Владимирском проезде будет работать новогодняя ярмарка. Она расположится от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой. Также в этом году запланирована локация в Мариинском парке. Для любителей активного отдыха откроют каток-тоннель возле памятника Богдану Хмельницкому.

Сообщается, что новогодние декорации и елка будут стоить 25-27 млн грн. Средства будут предоставлены спонсорами и организаторами. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Новый год в Украине не стоит ждать сильных снегопадов.

Теги:
#Киев #Украшения #Елка #Новый год
Некоторые нардепы хотят перейти от Зеленского к Разумкову
Политика
В "Слуге народа" пригрозили депутатам-беглецам из фракции: "Может включиться НАБУ"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Некоторые нардепы хотят перейти от Зеленского к Разумкову
В "Слуге народа" пригрозили депутатам-беглецам из фракции: "Может включиться НАБУ"
Дата публикации
Категория
Обе стороны конфликта не гнушались применять физическую силу
Одни били окна, вторые — "задували" газом: возле мэрии Черноморска подрались полиция и ветераны АТО
Дата публикации
Категория
Цистерна "лежит" на боку с раннего утра
Под Винницей опрокинулась цистерна с 19 тоннами аммиака (фото)
Дата публикации
Категория
Фатальные отголоски вечеринки с участием блогеров
"Голодная туса" блогеров аукнулась смертью: в мэрии Львова умер директор того самого Дома ученых (фото)
Дата публикации
Категория
День рождения Савика Шустера стал местом встречи многих критиков президента
Оппозиционный фронт: какую роль придумал себе Аваков и кто может стать премьером после ухода Зеленского